Son Dakika Haberleri: (Özel) Kadıköy'de şoke eden ölüm
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Kadıköy'de şoke eden ölüm - Son Dakika

(Özel) Kadıköy'de şoke eden ölüm

6 saat önce

Kadıköy sahilinde sandalyede oturarak denizi seyreden engelli bir adam, bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

(Özel) Kadıköy'de şoke eden ölüm, System.String[]

Kadıköy sahilinde sandalyede oturarak denizi seyreden engelli bir adam, bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Adamın hayatını kaybettiğini bir süre sonra fark eden vatandaşlar büyük şok yaşadı. Yaşlı adamın cenazesi incelemelerin ardından olay yerinden götürüldü.


Kadıköy'de geçtiğimiz akşam, engelli olduğu öğrenilen yaşlı bir adam sahilde engelli sandalyesine oturup denizi izlemeye başladı. Yaşlı adam bu sırada bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar, sandalyede oturan adamın öldüğünü bir süre sonra fark edebildi. Durumu fark eden vatandaşlar yaşadıkları şoku atlattıktan sonra durumu polise bildirdi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaşlı adamın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.


Engelli adamın ölümüne tanık olan bir vatandaş, "Sandalyede oturuyordu, balık yakalıyordu. Yaşlıydı biraz, engelliydi. Bir anda öldü, polisler geldi zaten sonra" dedi. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:03 Kaynak: İHA
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