(Özel) Kadın kocasını bıçakla yaraladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Kadın kocasını bıçakla yaraladı - Son Dakika

(Özel) Kadın kocasını bıçakla yaraladı

6 saat önce

Küçükçekmece'de bir kadın ile kocası arasında çıkan tartışmada kan döküldü.

(Özel) Kadın kocasını bıçakla yaraladı, System.String[]

Küçükçekmece'de bir kadın ile kocası arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçaklayarak yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, kocası hastaneye kaldırıldı.


Olay Cumartesi günü 17.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Limon Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hamdiye K. ile kocası Kemal K. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Hamdiye K. mutfağa giderek bıçak aldı bunu gören kocası kendisine karşı direnmeye başladı. Yaşanan kavgada Hamdiye K. Kocası Kemal K.'yi bıçakladı. Kemal K., aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.


Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı


Evde meydana gelen bıçaklama sonrası bağrışmaları duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kemal K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, evde bulunan Hamdiye K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alındığı sırada yanındaki küçük kızını da alarak polis otosuna bindi. Kadın, ifadesini alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Komşuları ise her gün kavgaların yaşandığını belirttiler. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:03 Kaynak: İHA
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