(Özel) Kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada - Son Dakika

(Özel) Kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada

6 saat önce

İstanbul'da kendisine direnen kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan zanlı sokaklarda koşarak izini kaybettirdi.

(Özel) Kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada, System.String[]

İstanbul'da kendisine direnen kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan zanlı sokaklarda koşarak izini kaybettirdi. Zanlının peşine düşen polis, bölgedeki 45 farklı güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyerek zanlıyı yakaladı. Zanlının kapkaç yaptıktan sonra koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 25 Aralık tarihinde Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Muhammet G., sokakta yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemi ile çalmaya çalıştı. Şahsa direndiği sırada yere düşen kadın, bir süre yerde sürüklendi. Şahıs, telefonu alarak kaçtı.


Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Farklı noktalardaki 45 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelinin eşkalini tespit etti. Saha çalışmaları yapan polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Muhammed G. isimli şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlı, "kapkaç ve yağma" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Muhammet G., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. Şahsın iki adet taksirle yaralama, iki adet de hırsızlık suçlarından suç kaydı olduğu tespit edildi.


Öte yandan, kapkaç sonrası şahsın sokakta kaçması ve bir binaya saklanması ve daha sonra caddede yürümesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şahıs kapkaç yaptıktan sonra sokaklarda koşuyor ve bir binaya saklanıyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü
İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu İstanbul'da erkek cesedi bulundu İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı

Son Dakika Haberleri
15:35 Libya tezkeresi görüşülürken Davutoğlu cephesinden de bir açıklama geldi - Son Dakika Haber
15:32 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız - Son Dakika Haber
15:27 Vicdansız sürücü her yerde aranıyor - Son Dakika Haber
15:25 Carlos Ghosn: Nissan'ın eski CEO'su Japonya'dan nasıl kaçtı? - Son Dakika Haber
15:23 Xiaomi'den 'yapay zeka' ve 5G'ye 7 milyar dolarlık yatırım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 15:42:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]