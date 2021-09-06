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Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika

Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti

06.09.2021 14:17
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kuaförün Fransız Buldoğu cinsi köpeğinin yavruları, özel yaptırdığı kafesten 1 ay içerisinde 3. kez çalındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kuaförün Fransız Buldoğu cinsi köpeğinin yavruları, özel yaptırdığı kafesten 1 ay içerisinde 3. kez çalındı. Köpeğini çalan şüpheliyi bularak köpeğinin birisini teslim alıp o anları cep telefonuyla kaydeden adam, diğer köpeği getireceğini söyleyince bıraktığı şüphelinin bir başka yavruyu daha çaldığını söyledi. Köpeklerin çalınma anı saniye saniyesine köpeklerin kafesinin üzerinde bulunan güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın rahatlığı dikkatlerden kaçmadı.

Manavgat Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde kuaför işletmeciliği yapan Hüseyin Tıkış, işyerinin arkasındaki kafeste bulunan yavru köpeklerini 5-15 ve 31 Ağustos tarihlerinde 3 kez çalan hırsızın bir an önce bulunmasını istiyor. Tıkış'ın geçmişten beri köpeklere ilgisi olduğunu bilen bir arkadaşının hediye ettiği Fransız Buldoğu cinsi köpeğinin bir süre sonra 7 tane yavrusu oldu. Yavrular için güzel bir ortam hazırlayan ve 1 tanesini çiftleştirdiği köpeğin sahibine veren Tıkış, 5 tanesini de hediye etmek suretiyle sahiplendirdi. Henüz küçük oldukları için annelerinin yanında kalan köpeklerden siyah olanının 5 Ağustos tarihinde kafesinde olmadığını gördü. Çocukların sevmek için alıp geri getireceğini düşünen Tıkış, kafesi görecek şekilde bir de güvenlik kamerası yerleştirdi.

Geri gelmeyen yavru köpeğin üzerine 15 Ağustos tarihinde bu kez bir başka yavruyu çalınması üzerine güvenlik kamerasını inceleten Tıkış, kimliği belirsiz bir kişinin gelip kafesten telin arasında yavruyu alıp kaçtığını gördü. Jandarmaya gidip şikayette bulunurken bir taraftan da çevredeki kameraları izleyip çalan şahsı bulmaya çalışan Tıkış, köpeğin çalınmasından 1 gün sonra sabahın erken saatinde çalan şahsı elinde köpekle yakaladı. Köpeği alıp o anları kameraya kaydeden Tıkış, şüphelinin ilk çaldığı köpeği getireceğini söylediği için bıraktığını anlattı. Köpeği bugüne kadar getirmediği gibi, 31 Ağustos tarihinde bu kez 3. köpeği çaldığını söyleyen Tıkış, "Adının Şaban olduğunu öğrendiğimiz bu şahsın en kısa sürede bulunmasını ve çaldığı köpeği getirmesini istiyoruz" dedi.

İlk çalınan siyah köpeği buldu

İlk çalınan siyah köpeği bulduklarını belirten Hüseyin Tıkış, "Çalan şahsın köpeği bir başkasına hediye ettiğini, o kişinin de başka bir kişiye hediye ettiğini öğrendik. Gittik aileyi gördük, köpeğin yaşadığı ortamı gördük. Bizden bile iyi bakıyorlar. Böyle olunca da köpeği kendilerine bıraktık. Zaten bizim amacımız da köpeği sahiplenen kişinin köpeğe iyi bir ortam hazırlaması ve iyi yetiştirmesi. Diğer köpeğimin de bu hırsızdan alınarak tarafıma verilmesini istiyorum" dedi. - ANTALYA

Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti
Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti

Manavgat, Antalya, Kumköy, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel kafesteki cins köpek yavrularını çalmakla bitiremedi, rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika


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