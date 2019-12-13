(Özel) Kağıthane'de klima ünitesi çalmaya çalışan hırsız kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Kağıthane'de klima ünitesi çalmaya çalışan hırsız kamerada - Son Dakika

(Özel) Kağıthane'de klima ünitesi çalmaya çalışan hırsız kamerada

6 saat önce

Kağıthane'de bir iş yerine ait klimanın dış ünitesini gözüne kestiren şüpheli önce etrafı kolaçan etti.

(Özel) Kağıthane'de klima ünitesi çalmaya çalışan hırsız kamerada, System.String[]

Kağıthane'de bir iş yerine ait klimanın dış ünitesini gözüne kestiren şüpheli önce etrafı kolaçan etti. Daha sonra klima ünitesinin bağlantılarını söken şahıs, güvenlik kamerasının kendisini çektiğini fark edince kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, önceki gece Kağıthane Sevim Sokak üzerine bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecenin karanlığını fırsat bilen hırsız daha önce keşif yaptığı iş yerinin önüne geldi. Burada bir süre etrafı gözetleyen hırsız elindeki poşette bulunan anahtarlar yardımıyla klimanın dış ünitesinin bulunduğu yerdeki cıvataları sökmeye başladı. Bir süre sonra klima ünitesinin bağlantılarını söken şüpheli daha sonra güvenlik kamerasının kendisini çektiğini fark edince hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.


"Burada sürekli oluyor, biz de bu işten bıktık"


İş yeri çalışanlarının sabah işe geldiklerinde klimanın dış ünitesinin bağlantılarının söküldüğünü fark ettiklerini söyleyen iş yeri sahibi Mehmet İskender, "Arkadaşımız iş yerini açmaya geldiği esnada klimanın vidalarının sökülmüş olduğunu görüyor. Biz de daha sonra kamera kayıtlarına bakıyoruz. Şahsı kamerada net bir şekilde görüyoruz. Burada devamlı olan bir şey. Sürekli başımıza geliyor. Biz de bu işten bıktık. Bu hırsızlık olaylarının cezalarının artmasını istiyoruz. Daha öncede olduğu için biz de güvenlik kamerası takarak önlem almaya çalıştık. Bu da caydırıcı oluyor. Ama yine de söküp bir şeyler almaya çalışıyorlar. Sökerken kameranın olduğunu görüyor ve bırakıp kaçıyor" dedi.


Klimanın dış ünitesini çalmaya çalışan hırsız kamerada


Gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlık girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın iş yerinin önüne gelerek etrafı gözetlemeye başladığı, daha sonra klimanın dış ünitesinin bağlantı kablolarını söktüğü, kameranın kaydettiğini anlayınca olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
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