Son Dakika Haberleri: (Özel) Kahve içerken bıçaklandı
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(Özel) Kahve içerken bıçaklandı

1 saat önce

Bursa'da kıraathanede kahve içen bir adam aralarında husumet olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından bıçaklandı.

(Özel) Kahve içerken bıçaklandı, System.String[]
Bursa'da kıraathanede kahve içen bir adam aralarında husumet olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan adam hastaneye kaldırılırken kaçmaya çalışan şüpheli ise güven timleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bir kahvehane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ş. isimli şahıs bir çay ocağının önünde arkadaşı ile birlikte kahve içen Ali Y. isimli adamın yanına geldi. Önce bir süre tartışan şahıslardan Murat Ş. yanındaki bıçakla Ali Y'yi karnından bıçakladı. Ali Y. kanlar içinde yerde kalırken şüpheli Murat Ş. ise elindeki bıçakla kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Y'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme yaparken şüpheli Murat Ş. olay esnasında kullandığı bıçakla beraber kaçamadan bölgedeki güven timleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Murat Ş.'nin sorgusu devam ederken Ali Y. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Polis, Tahtakale, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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