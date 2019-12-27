(Özel) Kahve keyfi yaptığı komşu marketten sigara çaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Kahve keyfi yaptığı komşu marketten sigara çaldı - Son Dakika

(Özel) Kahve keyfi yaptığı komşu marketten sigara çaldı

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde sık sık komşusunun marketine ziyarete gidip kahve içen kadın, sigara çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

(Özel) Kahve keyfi yaptığı komşu marketten sigara çaldı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde sık sık komşusunun marketine ziyarete gidip kahve içen kadın, sigara çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.


Olay, Buca ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre komşusunun marketini sık sık ziyaret eden ve sigaraların bulunduğu bölümdeki sandalyede gün boyu oturan kadın, bir yandan kendisine ikram edilen kahvesini yudumladı, bir yandan da çaldığı sigaraları çantasına ve ceplerine doldurdu. Farklı günlerde güvenlik kameralarına yansıyan olayda A.B., bazen çocuklar kendisini fark etmiyorken, bazen market sahibinin arkası dönükken, bazen de markette kimse yokken hırsızlık gerçekleştirdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından market sahipleri Serpil ve eşi Mehmet Ortatepe, durumu kadının gelinine bildirdi. Kadının gelini ve oğlu, sadece olayın ortaya çıktığı gün çalınan 25 paket sigarayı iade etti. Çiftin polise de şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan A.B.'nin bir gün gözaltında tutulup, ifadesi alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi.


Market sahibi Serpil Ortatepe, "Bize çay kahve içmeye geldiğini, soluklanmak istediğini söylüyordu. Yıllardır komşumuz olduğu için güveniyordum. Ben dışarı çıktığımda, diğer müşterilerle ilgilendiğimde, arkam dönükken bu durumdan faydalanmaya çalışmış. Şu anda kendisine iftira attığımı söylüyor ama kamera kayıtlarında her şey görünüyor. Oturduğu yerden sigaraları çaldığı aşikar. Bu kadın markete 3 ay boyunca her gün geldi. Çok uzun saatler burada duruyordu. Sabah gelip akşam gidiyordu. Hatta akşam yemekten sonra dükkanı kapatana kadar tekrar geliyor. Meğer sigara almak için geliyormuş. Sigaralar raftan alındığında bir ses çıkıyor. Ben arkam dönükken sürekli o sesten duydum ve o gün sigaraları aldığını fark ettim. Görüntüleri izleyince hemen karakola gittik. Şahıs bir gün nezarethanede kaldı. Dosyasını savcılık henüz incelememiş. Kurban Bayramı'ndan sonra bu durum ortaya çıktı ama hukuki anlamda henüz bir şey yapılmadı. Sadece bir günde 25 paket çaldığı ortaya çıktı. Bugüne dek çok sayıda zararımız var. Olayı ilk fark ettiğimizde şoke olduk. Bu kişi çevrede güvenilen bir kişi. Bu olay bizim için yüz kızartıcı ama o kişi 'Bana iftira attılar' diyebilen biri" dedi. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
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