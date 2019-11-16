Son Dakika Haberleri: Özel kalem müdürleri kahvaltıda buluştu
Son Dakika Güncel Özel kalem müdürleri kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Özel kalem müdürleri kahvaltıda buluştu

6 saat önce

Çeşitli kurum, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının özel kalem müdürleri, Özel Kalem Müdürleri Platformu'nun düzenlediği kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Özel kalem müdürleri kahvaltıda buluştu, System.String[]

Çeşitli kurum, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının özel kalem müdürleri, Özel Kalem Müdürleri Platformu'nun düzenlediği kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.


Sepetçi Kasrı'ndaki Yeşilay Genel Merkezi'ndeki toplantıya Özel Kalem Müdürleri Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Efe, Yeşilay Özel Kalem Müdürü Abdurrahman Çınar, Platform yönetimi ile çeşitli belediye, kurum ve STK'ların özel kalem müdürleri katıldı.


"Kitap hazırlığı içerisindeyiz"


Özel Kalem Müdürleri Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Efe, platform olarak 10 yıldır faaliyette olduklarını belirterek, "Şimdi daha da kurumsallaşmayı düşünüyoruz. Diğer yandan bilgi, birikim ve tecrübelerimizi paylaşacağımız bir kitap hazırlıyoruz" dedi.


"Özel Kalem müdürlüğü güvenirlik ister"


Türk Hava Yolları (THY) Özel Kalem Müdürü Dr. İbrahim Tunç, "İletişim ve İlişki Yönetimi" konulu seminerinde Özel Kalem Müdürlüğünün sebat, dürüstlük, sabır ve güvenirlik isteyen bir görev olduğunu dile getirerek, "Özel Kalem Müdürü, beraber çalıştığı kişinin eli, ayağı ve sır küpüdür" diye konuştu. THY Pilotu Dr. Murat Terzioğlu da havacılık sektöründeki iletişim kazalarının gerçek kazalara nasıl yol açtığını örneklerle anlatarak iletişimin önemine dair bir sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından çalıştay gerçekleştirildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı tekrar gözaltına alındı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun Rumlardan skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:35:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel kalem müdürleri kahvaltıda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]