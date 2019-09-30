Son Dakika Haberleri: (Özel) Kamyonet kasasındaki şahsın tehlikeli dansı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Kamyonet kasasındaki şahsın tehlikeli dansı kamerada

1 saat önce

Ümraniye'de kamyonetin kasasında yolculuk eden bir şahıs, telefonundan açtığı müziğin ritmine uyarak dans etti.

(Özel) Kamyonet kasasındaki şahsın tehlikeli dansı kamerada, System.String[]

Ümraniye'de kamyonetin kasasında yolculuk eden bir şahıs, telefonundan açtığı müziğin ritmine uyarak dans etti. Şahıs, kamyonet kasasındaki tehlikeli dansıyla hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ümraniye'de geçtiğimizi gün yaşanan olayda, kamyonet kasasında yolculuk eden bir şahıs telefonundan açtığı müziğin ritmine ayak uydurarak dans etti. Kasanın sonuna kadar gelerek burada dans eden şahsın bir anlık dikkatsizlik ile yola düşmesi işten bile değildi. Kamyonet kasasında dans eden şahıs bu hareketiyle hem kendi canını hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Sorumsuz şahsın kamyonet kasasındaki dansı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Görüntülerde kamyonet kasasında yolculuk eden şahıs telefonundan açtığı müziğe uyarak dans ediyor. Tehlikeli dansıyla olası bir faciaya davetiye çıkarıyor. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu
5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı Survivor'un eski yarışmacısı Serenay Aktaş, Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu Mısır televizyonu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ayağına gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 11:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Kamyonet kasasındaki şahsın tehlikeli dansı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]