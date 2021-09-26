Üye Girişi
ÖZEL - Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı - YENİDEN - Son Dakika

ÖZEL - Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı - YENİDEN

26.09.2021 11:48

Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladıANKARA'da danışmanlık şirketi bulunan emekli kimya mühendisi Figen Ar (59), 2014 yılında yakalandığı kanseri yendikten sonra köyde kurduğu kadın girişim kooperatifinde hemcinslerine iş imkanı sağladı.

Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı

ANKARA'da danışmanlık şirketi bulunan emekli kimya mühendisi Figen Ar (59), 2014 yılında yakalandığı kanseri yendikten sonra köyde kurduğu kadın girişim kooperatifinde hemcinslerine iş imkanı sağladı. Afşar Balam Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi'nde çalışan kadınlar elleriyle yaptıkları erişte, bulgur, reçel, salça gibi ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Figen Ar, "Çalışmazsam hasta oluyorum. O yüzden bütün hanımlara mutlaka bir işle meşgul olmaları gerektiğini söylüyorum" dedi.

Figen Ar, Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 1984 yılında mezun oldu. Sanayi ve Enerji Bakanlığı'nda çalışan Ar, 7 yıl da özel sektörde çalışarak 2006 yılında emekli oldu. 2014 yılının başında enerji ve kimya üzerine danışmanlık şirketi kuran 1 çocuk annesi Ar'a aynı yıl kanser tanısı konuldu. Ameliyat olan Ar, tedaviyle hastalığı yendikten sonra 2 yıl kendisini eve kapattı. Kanserle Dans Derneği'nin davetiyle grup psikoterapilerine katılan Ar, ardından Ankara'nın Bala ilçesi Afşar köyünde, Afşar Balam Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Köylü kadınlar; kendi elleriyle yaptıkları erişte, bulgur, reçel, salça gibi ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. İlk zamanlar ürün ve miktar çeşitliliği az olan kooperatifte şimdi ton bazında üretim yapılıyor.

'KANSER HAYATIMDAN 2 YILIMI ÇALDI'

Hastalığını öğrendiğinde hayattan koptuğunu belirterek 2 yıl kendisini eve kapattığını söyleyen Figen Ar, "Emekli olduktan sonra kendi danışmanlık şirketimi kurdum. 2014 yılıydı, vücudumda hoş olmayan şeyler vardı. Geçmeyen kanamalarım vardı. Doktoruma gittiğimde derhal ameliyat olmam gerektiğini söyledi ve ertesi gün beni ameliyata aldı. O lafı duymak benim hayatımdan 2 yılımı çaldı. Her şey anlamsız geldi. 2 yıl kendimi eve kapattım. Hiçbir şeyle ilgilenmedim. İşimi bıraktım. Ailemle bile doğru düzgün ilgilenmedim. Erken teşhisti; ama kanser lafını duymak beni hayattan kopardı. Kanserle Dans Derneği'nin gönüllü psikoterapisiyle hayata tekrar geri döndüm" dedi.

'ŞU ANDA 7 KADINLA ÇALIŞIYORUZ'

Kanseri yendikten sonra duygularının değiştiğini anlatan Ar, "Kendim için yaşamamalıydım. İnsanlara daha faydalı olmalıydım. Kırsaldaki kadınlar için hiçbir şey yapılmadığını görüyordum. Onlara bir şey yapmalıydım. Bu projeyi oluşturdum. 2019 yılında kurduk. Sonrasında ürünlerimizi yetiştirmeye başladık. Anadolu'da çok güzel buğday çeşitliliği var. Erişteler, reçeller, salçalar, sirkeler bir mutfakta ne pişiyorsa hanımlar her şeyi çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Şu anda 7 kadınla çalışıyoruz. Ama yan yana gelince 20 kadın bu oluşumdan etkileniyor. Hatta bütün köy, örneğin süt reçeli yapıyoruz, sütlerimizi köylüden alıyoruz. Unumuz, köyümüzün buğdaylarından öğütülüp geliyor. Sebze ve meyvelerimiz de kendi köyümüzden" diye konuştu.

'ÇALIŞMAZSAM HASTA OLUYORUM'

Kadınlara bir işle meşgul olmalarını söyleyerek çalışmanın hastalığa iyi geldiğini belirten Ar, "Kanser lafını söyleyemiyorum. Artık 'hastalık' da demiyorum. Gayet iyiyim, gayet sağlıklıyım. Çalışarak hiç aklıma bile getirmiyorum. Çalışmazsam hasta oluyorum. O yüzden bütün hanımlara mutlaka bir işle meşgul olmaları gerektiğini öneriyorum. Eğer bir meşguliyetiniz varsa kendinizi dinlemiyorsunuz hasta olmuyorsunuz. 6 aylık kontrollerimi mutlaka yaptırıyorum. Bu süreci geçirenler lütfen atlamasınlar. Geçirmeyenler her yıl kontrollerine gitsinler. Birleşmiş Milletler Küçük Destek Programı tarafından desteklenen yeni bir projemizle de sadece kooperatifimizde değil köyümüzde de sıfır atık bilincini yerleştirilmesini sağlayacağız. Atıkları ayrıştırarak köylüden bize getirmelerini rica edeceğiz. Toplanan atıkları da lisanslı bir toplayıcıyla yasal bir zincire katılmasını sağlayacağız" dedi.

ÖZEL - Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı - YENİDEN
ÖZEL - Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı - YENİDEN
ÖZEL - Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı - YENİDEN
ÖZEL - Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı - YENİDEN

Kooperatif, İstihdam, Kanser, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL - Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı - YENİDEN - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DSÖ, Delta varyantı ve Mu varyantı karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler 11:48 DSÖ, Delta varyantı ve Mu varyantı karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı 11:17 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum 10:31 Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış 09:58 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım 09:37 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 09:32 Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık
Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı 08:58 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek 08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek

Son Dakika Haberleri
11:52 Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi
11:47 DSÖ, Delta varyantı ve Mu varyantı karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler
11:45 İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı
11:16 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı
10:31 Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum
10:13 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı
10:05 Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor
09:39 Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin
09:36 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı         
11:45
Pansuman için hastaneye giden kadın öldü! 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için hastaneye giden kadın öldü! 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
10:35
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı         
10:14
Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin         
09:40
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
"Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti         
00:52
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 12:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: ÖZEL - Kanseri yendi, kooperatif kurup kadınlara istihdam sağladı - YENİDEN - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement