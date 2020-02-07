(Özel) Kar yağışı etkisini gösterdi, Aydos Ormanı beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kar yağışı etkisini gösterdi, Aydos Ormanı beyaza büründü - Son Dakika

(Özel) Kar yağışı etkisini gösterdi, Aydos Ormanı beyaza büründü

6 saat önce

İstanbul'da beklenen kar yağışı dünden itibaren etkisini göstermeye başladı.

(Özel) Kar yağışı etkisini gösterdi, Aydos Ormanı beyaza büründü, System.String[]

İstanbul'da beklenen kar yağışı dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Aydos Ormanı'nda da gece yağan kar nedeniyle ağaçlar ve yollar adeta beyaza büründü. Karın yağdığı Aydos Ormanında kartpostallık görüntüler oluştu.


İstanbulluların hasret kaldığı kar, dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar, özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Aydos Ormanı'nda da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde de karın yağdığı Aydos Ormanında ağaç dalları, yollar ve bitkiler adeta beyaza büründü. Karla kaplanan Aydos Ormanında kartpostallık görüntüler oluştu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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