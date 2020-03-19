(Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi - Son Dakika

(Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi

6 saat önce

Karaköy'de bir tekel bayisinde güpegündüz gasp girişiminde bulunan 4 kişi bu kadarına da pes dedirtti.

(Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi, System.String[]

Karaköy'de bir tekel bayisinde güpegündüz gasp girişiminde bulunan 4 kişi bu kadarına da pes dedirtti. Para ve alkol isteyen gaspçılar kendilerine direnen bayi sahibini darp edip kaçtı.


Olay, Karaköy Galata Şarap Eskisi Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir tekel bayisine gelen 4 gaspçı bayi sahibinden para ve alkol istedi. Gaspçılara direnen bayi sahibi para ve alkol vermedi. Bunun üzerine gaspçılar bayii sahibinin kafasına vurarak darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların kendilerine doğru geldiğini gören gaspçılar kaçtı. Güpegündüz gasp girişiminde bulunan şahıslar kayıplara karıştı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan gaspçıları bulmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Karaköy, Galata, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]