Son Dakika Haberleri: (Özel) Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

(Özel) Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

6 saat önce

Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in, olaydan 1 gün önce eşiyle Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yerken şiddetli bir şekilde tartıştıkları ve ajanın eşine ağır sözler söylediği ortaya çıktı.

(Özel) Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı, System.String[]

Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in, olaydan 1 gün önce eşiyle Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yerken şiddetli bir şekilde tartıştıkları ve ajanın eşine ağır sözler söylediği ortaya çıktı.


Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Olay kapsamında polis ekipleri, ajanın öldüğü yerdeki tüm güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını ve cihazların harddisklerini savcılık kararıyla topladığı öğrenildi.


Çevredeki esnafın ifadesi alınarak harddiskleri el konuldu


Ayrıca polis ekiplerince çevredeki esnafın yazılı ifadesinin alındı. Olayın cinayet olma ihtimaline ilişkin çok yönlü olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, parmak iziyle giriş yapılabilen, 2 giriş kapısı olan ve girişinde kamera sistemi olan ofisin çatısından içeriye girilme ihtimaline karşın incelemelerine devam ediyor.


Olaydan 1 gün önce eşiyle kavga etmiş


Öte yandan James Gustaf Edward Le Mesurier'in olaydan 1 gün önce eşiyle Beyoğlu'nda akşam saatlerinde yemek yemek için bir restorana gittikleri ortaya çıktı. Mersurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Winber'in ile restoran da henüz bilinmeyen bir şekilde şiddetli bir şekilde kavga ettikleri, Mersurier'in eşine ağır sözler söyleyerek mekandan ayrıldığı öğrenildi. Bu bilgilere ulaşan polis ekiplerinin bu yönde de çalışma başlattığı bilgisine ulaşıldı.


Ajanın kolunda 70 bin liralık saat


Sokakta ölü olarak bulunan Mersurier'in kolunda 70 bin lira değerinde lüks saat, parmağında yüzük ve bir miktar da para bulunduğu ortaya çıktı. Saate ve üzerindekilere el koyan polis malzemeleri, kendisine yurt dışı yasağı konulan ve Beyoğlu'nda bir otelde kaldığı öğrenilen Emma Winber'e teslim edeceği öğrenildi. Ayrıca dün ikinci kez ifade veren Winber'in emniyetin çağrılarına cevap vermediği iddia edildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı
Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 00:27:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]