(Özel) Karantina altındaki sokakta çatıya çıktı: Önce söz yazdı, sonra saz çaldı - Son Dakika

Sakarya'da bisiklet üzerinde yaptığı değişik hareketler ile daha öncesinde dikkatleri üzerine çeken ve şehir genelinde 'Bisiklet Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Narin isimli vatandaş, karantina altındaki sokak üzerinde bulunan evinin çatısına çıkarak saz çaldı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan Egemen Sokak ve Vişne Sokak, Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı. Karantinanın 12'nci gününde Vişne Sokak üzerinde renkli görüntüler yaşandı. Daha öncelerinde de bisiklet üzerinde yaptığı değişik hareketler ile dikkatleri üzerine çeken ve şehir genelinde 'Bisiklet Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Narin isimli vatandaş, karantina altına alınan sokak üzerinde bulunan evinin çatısına çıktı. Bisikletinin üzerine oturan vatandaş, önce şarkının sözlerini hazırladı. Daha sonrasında hazırlıklarını tamamlayan 'Bisiklet Ramazan' eline aldığı sazıyla çatıda şarkı söylemeye başladı. Bu anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu. - SAKARYA