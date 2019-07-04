(ÖZEL) KARGANIN ÇIKARDIĞI ÖNE SÜRÜLEN YANGINDA HURDA TEKNELER YANDI

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Üç yıl önce zenginler listesindeydi! Sabri Ülker'in torunu "fakirlik belgesi" aldı

Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama