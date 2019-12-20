(Özel) Karganın drone merakı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Karganın drone merakı - Son Dakika

(Özel) Karganın drone merakı

6 saat önce

Kadıköy'de meraklı karganın dakikalarca drone incelediği görüntüler gülümsetti .

(Özel) Karganın drone merakı, System.String[]

Kadıköy'de meraklı karganın dakikalarca drone incelediği görüntüler gülümsetti . Karganın drone izlemesi renkli anlara sahne oldu.


Kadıköy'de yerde drone gören bir karga yanına yaklaştı. Meraklı karga droneyi uzun süre inceledi. Bu sırada yanına yaklaşan insanlardan kaçmayarak drone incelemesine devam eden karga renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Meraklı karga droneyi üstüne çıkarak inceledi. Karganın zaman zaman drone kumandasını ve pervanelerini gagalaması renkli görüntülere sahne oldu. Drone inceleyen karganın insanlardan kaçmaması da dikkat çekti. - İSTANBUL

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
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