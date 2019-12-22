Özel karışımla gribe savaş açtı - Son Dakika

Sivaslı aktar, kente özgü bitkilerle hazırladığı özel karışımla soğukların neden olduğu hastalıklara savaş açtı.



Sivas'ta soğuk havaların kendini göstermesi ile birlikte Sebze ve Meyve Halindeki aktarlarda yoğunluk yaşanıyor. Aktar Sefa Korkmaz, 10 farklı bitkiyi kullanarak Sivas'a özgü bir kış çayı geliştirdi. 10 çeşit bitkinin yanı sıra bu karışıma madımak da eklendi. Bu çaya Sivas halkından ve şehir dışından yoğun talep var.



Aktar Sefa Korkmaz, özel karışımı ile gribe savaş açtığını belirterek, "Sivas'a özel olan bu kış çayımızın içerisine madımağı koyduktan sonra bünyeye olumlu etkileri olduğunu fark ettik. Adeta bir Ar-Ge çalışması gerçekleştirir gibi çalıştık. İçerisinde eksik olan bitkiyi tamamlamış olduk. Bu sayede kış çayını kendi açımızdan tamamıyla düzenleyip, olumlu bir yönden sunumunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu kış çayında önemli olan husus içerisindeki bitkilerin birbirleriyle olan etkileşimi. İşin içinde karışım olduğundan ötürü her türlü hileye açık bir ürün. Bununla ilgili olarak da halkımızın güvenilir aktarlardan alışveriş



yapması çok önemli. Bizde aynı şekilde karıştırırken kabalama usulü ile hareket etmedik. Kesinlikle içerisindeki bitkilerin gramajları belli, birbirlerine etkisi göz önüne alınarak uygulandı. Bu kış çayının gribal enfeksiyonlara tamamıyla fayda göstermesinden sebep hem grip olunmadan hem de grip olduktan sonra tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Haliyle işin içerisinde Sivas olduğu zaman talepler yüksek oranda oluyor. Gerek sosyal medyadan, gerekse şehir dışındaki müşterilerimizden talepler artış gösteriyor. Fiyatları ise gayet minimuma çekmeye çalıştık. İçerisinde bulunan bitkilerin gerek ıhlamurun, gerek madımağın çok pahalı olmasından dolayı bunları minimize edebilmek için fiyatımızı 12.5 TL'de sabit kıldık" dedi.



Gribe zırh olan özel karışımın içerisinde etken madde olarak madımağın yanısıra kabuk tarçın, kuşburnu, zencefil, hatmi çiçeği, papatya, nar çiçeği, yeşil çay, ıhlamur ve havlıcan bitkisi bulunuyor. - SİVAS