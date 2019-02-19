Özel | Karl Lagerfeld: İnsanın Kendisine Zaman Ayırabilmesi de Bir Lüks
14 dakika önce
Euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Karl Lagerfeld, lüksün tarifin yaparken 'İnsanın kendisine zaman ayırabilmesi de bir lüks' demişti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:36 Kaynak: Youtube
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