Son Dakika Haberleri: Özel | Karl Lagerfeld: İnsanın Kendisine Zaman Ayırabilmesi de Bir Lüks

Özel | Karl Lagerfeld: İnsanın Kendisine Zaman Ayırabilmesi de Bir Lüks

14 dakika önce

Euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Karl Lagerfeld, lüksün tarifin yaparken 'İnsanın kendisine zaman ayırabilmesi de bir lüks' demişti.

Euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Karl Lagerfeld, lüksün tarifin yaparken 'İnsanın kendisine zaman ayırabilmesi de bir lüks' demişti... …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:36 Kaynak: Youtube

Euronews, Karl Lagerfeld, Ekonomi
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