Özel | Karl Lagerfeld: İnsanın Kendisine Zaman Ayırabilmesi de Bir Lüks
1 saat önce
Euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Karl Lagerfeld, lüksün tarifin yaparken 'İnsanın kendisine zaman ayırabilmesi de bir lüks' demişti.
Euronews
'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Karl Lagerfeld
, lüksün tarifin yaparken 'İnsanın kendisine zaman ayırabilmesi de bir lüks' demişti...
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:19
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