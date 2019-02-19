Son Dakika Haberleri: Özel | Karl Lagerfeld: İnsanın Kendisine Zaman Ayırabilmesi de Bir Lüks

Özel | Karl Lagerfeld: İnsanın Kendisine Zaman Ayırabilmesi de Bir Lüks

1 saat önce

Euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Karl Lagerfeld, lüksün tarifin yaparken 'İnsanın kendisine zaman ayırabilmesi de bir lüks' demişti.

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Euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Karl Lagerfeld, lüksün tarifin yaparken 'İnsanın kendisine zaman ayırabilmesi de bir lüks' demişti...
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:19 

Euronews, Karl Lagerfeld, Dünya
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