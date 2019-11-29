Son Dakika Haberleri: (Özel) Kartal'da araç kundaklayan şahıs kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Kartal'da araç kundaklayan şahıs kaçtı - Son Dakika

(Özel) Kartal'da araç kundaklayan şahıs kaçtı

7 saat önce

Kartal'da bir araç benzin dökülerek kundakladı.

(Özel) Kartal'da araç kundaklayan şahıs kaçtı, System.String[]

Kartal'da bir araç benzin dökülerek kundakladı. Daha önce de babasının aracı yakılan araç sahibi, polis ekiplerine olayı eski sevgilisinin yaptırmış olabileceğini söyledi.


Kartal'da Cevizli Mahallesi'nde bir araç gece saatlerinde yandı. Kısa sürede aracı kaplayan alevler önce mahalleli sonra itfaiye tarafından söndürüldü. Yapılan inceleme sonrası yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Öte yandan, aracı yakan şahıs ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde elinde bidonla sokağa giren şahıs görülüyor. Ardından büyük bir parlama oluyor ve şahıs hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Soruşturmayı derinleştiren polis araç sahibi Ünal Demirhan'ın ifadesine başvurdu. Demirhan ifadesinde daha önce babasının aracı ve mahallede iki aracın daha yakıldığını söylediği iddia edildi. Öte yandan, araç sahibi Demirhan, aracı kundaklatan kişinin eski sevgilisi olabileceğini polis ekiplerini söyledi. - İSTANBUL

Cevizli, Kartal, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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