(Özel) Kartal'da bina çökmesiyle acı yaşayanlar 1 yıl sonra aynı yerde bir araya geldi - Son Dakika

Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesiyle 21 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Göçük altından yaralı olarak kurtarılanlar ile yakınlarını olayda kaybeden bina sakinleri, olaydan bir yıl sonra binanın çöktüğü yerde bir araya geldi.



Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartmanı çökmüş ve yaşanan faciada 21 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm ülkeyi üzüntüye boğan ve gündemden günlerce düşmeyen olayın üzerinden 1 yıl geçti. Göçük altından yaralı olarak kurtarılanlar ile yakınlarını olayda kaybedenler, bir sene sonra binanın çöktüğü yerde bir araya geldi.



Kız kardeşini olayda kaybeden Gökhan Yılmaz, "Annem, babam ve kız kardeşim Yeşilyurt Apartmanı'nda yaşıyordu. Annem ilk gün yaralı olarak çıktı ama kız kardeşim iki gün sonra vefat etti. Olayın üzerinden bir sene geçti ama acılarımız hala ilk günkü gibi taze. Her gün aynı olayı yaşıyoruz diyebilirim. Özellikle iki hafta önce Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı televizyonda gördük. 1 seneki olay tekrar gözlerimizde canlandı. Olay hiçbir zaman unutulmayacak ama belki biraz daha kabullenmiş olacağız" diye konuştu.



Göçül altından yaralı halde kurtarılan Adem Alemdar, "Üzüntünün, hüznün en derinindeyiz. Yaşamın devamı neyse o şekilde devam ediyoruz. Bizler için üzülen her yürek, bizleri görmeden, tanımadan üzülen yüreklere selam ettik. Onlarca, yüzlerce insanın bizler adına üzülmesi, insanlık adına üzülmesiydi. Olayı yaşayan ve yakınlarını Hakk'a uğurlayan bir kişi olarak söylüyorum herkese teşekkürler. Bizleri ayakta tutan psikolojik destektir" dedi.



Kızı göçük altından yaralı halde kurtarılan Fethi Tekgöz, "Kötü bir olay yaşanmıştı. Olayın acıları hala var, daha geçmedi. Kızım Azra Havva Tekgöz'ün tedavileri devam ediyor. Bacaklarında sıkıntı var. Onların mücadelesini veriyoruz. Bu arada daireler yapıldı ve bitti. İnşallah her şey daha iyi olacak" dedi.



Elazığ'daki deprem hakkında konuşan Tekgöz, "Çok kötü bir olay. İnsanlarımız mücadeleden vazgeçmesinler. İnşallah el birliğiyle bunun üstesinden gelinecek" şeklinde konuştu.



Akrabaları göçük altından yaralı halde kurtarılan Nedim Alemdar ise, "Acılarımızda değişen bir şey yok. Acılarımızı artık içimizde yaşıyoruz. Hayat devam ediyor diyoruz, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Ölülerimize rahmet diliyorum. Devletimiz daireleri 8, 10 ay gibi bir sürede yaptı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL