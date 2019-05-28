(Özel) Kartal'da, inşaat işçisi 2. kattan düştü

Kartal'da bir inşaatta çalışan işçi, çalışma sırasında 2. kattan zemine düştü.

Kartal'da bir inşaatta çalışan işçi, çalışma sırasında 2. kattan zemine düştü. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi, 4 katlı inşaatın 2. katında çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple zeminde bulunan tahtaların üzerine düştü. İnşaattan düşen işçiyi diğer işçiler fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralının durumunun hafif olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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