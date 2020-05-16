(Özel) Kartal'da otomobilin bagajında ilginç pide satışı - Son Dakika

(Özel) Kartal'da otomobilin bagajında ilginç pide satışı
Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında sokak sokak gezerek otomobilin bagajında pide satan fırıncı ilginç görüntülere sahne oldu.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında sokak sokak gezerek otomobilin bagajında pide satan fırıncı ilginç görüntülere sahne oldu.
Korona virüsü ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kalırken su ve ekmek dağıtım hizmeti devam ediyor. Kartal'da bir fırıncının otomobilin bagajına oturarak pide dağıtması ilginç görüntülere sahne oldu. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından fırıncılar evlere ekmek ve pide servisi vermeye başladı. Kartal'da ilginç bir yönteme başvuran fırıncı seyir halindeki aracının bagajına oturarak pide satışı yaptı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:15 Kaynak: İHA
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