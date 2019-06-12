Son Dakika Haberleri: (Özel) Kartal'da su basan evde yaşlı kadın mahsur kaldı
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(Özel) Kartal'da su basan evde yaşlı kadın mahsur kaldı

3 saat önce

Kartal'da bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan yaşlı kadın, evini su basması nedeniyle içeride mahsur kaldı.

(Özel) Kartal'da su basan evde yaşlı kadın mahsur kaldı, System.String[]
Kartal'da bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan yaşlı kadın, evini su basması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kartal Orta Mahallesi Kartopu Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki daireyi yoğun yağış nedeniyle su bastı. O esnada evde bulunan yaşlı kadın su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Mahsur kaldığı evde büyük paniğe kapılan kadın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Su basan evde mahsur kalan kadının torunu, "Bizim haberimiz yoktu. Evin hali işte görüyorsun. Ev leş gibi. Anneannem burada mahsur kalmış yatakların üzerine çıkmış. Zorla buradaki suları çıkarmaya çalıştık, bir şeyler yaptık yine kaldı. Bir şekilde giderleri açıp suları götüreceğiz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:52 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa
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