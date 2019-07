(Özel) Kavurucu yaz sıcağında 'karlı pekmez' yiyerek serinliyorlar

Bitlis'te vatandaşlar ve yaylacılar yüksek rakımlı dağların tepesinde bulunan karlara kattıkları pekmezle hazırladıkları 'karlı pekmez'le serinliyor.

Kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği Doğu Anadolu'nun bazı yüksek dağlarında bulunan kar kütleleri doğal serinleme yiyeceği olarak kullanıyor. Bitlis'te gezginler ve doğa fotoğrafçıları ile yüksek yaylalarda hayvancılık yapan göçerler, dağların tepesinde bulunan karlara pekmez döküp yiyerek serinliyor. Bazı vatandaşlar ise dağlardan poşet ve bidonlara doldurdukları karları evlerine götürüp tüketiyor.



Bitlis'te de bir grup doğa fotoğrafçısı ve gezgin, kavurucu yaz sıcağında karlı pekmez yemek için 3 bin metre rakımlı Nemrut Dağı'na tırmandı. Doğa fotoğrafçıları ve gezginler, Nemrut Dağı zirvesinde yanlarında götürdükleri pekmezi karla karıştırıp hazırladıkları karlı pekmezi yiyerek serinledi. Karlı pekmezin Lokman Hekim'in ilaçlarından olduğunu ve çoğu kişinin şifa niyetine yediğini belirten gezginler her yıl Nemrut Dağı'na tırmanarak karlı pekmez yediklerini söyledi.



Nemrut Dağı'na tırmanan doğa fotoğrafçısı İskender Selçuk, yaz mevsiminde dağların zirvelerindeki karları pekmezle karıştırıp yiyerek serinlediklerini söyledi. Selçuk; "Şu an da Nemrut Krater Gölü'nün zirvesindeyiz. 3 bin 200 rakım yükseklikte. Sabahın erken saatlerinde bu zorlu yolculuğa çıktık sürekli yaptığımız bir şey. Zirveye ulaşmak için bir sürü engellerden geçtik. Ama sonunda varış noktamız olan henüz Nemrut Dağı'nın eteklerinde olan karla buluştuk. Bir de yanımıza aldığımız pekmezi karla buluşturup enfes tadına ulaştığımız karlı pekmez ya da yöresel adla karsambaç bazı yerlerde karlı pekmez olarak tabir edilen adlandırılan bu güzel tadı tatmış olduk herkesin bunu tatmasını dileriz" dedi.



Karlı pekmezi yerinde yemenin bir başka güzel olduğunu belirten bir diğer gezgin ve doğa fotoğrafçısı Enes Koçar da, "Bugün Nemrut Dağı tırmanışı yaptık. 3 bin 200 rakımdayız şuan. Karla buluştuk bu sıcak havada. Yanımızda getirdiğimiz pekmezle karlı pekmez yaptık. Havanın sıcak olması nedeniyle o karlı pekmezi yedik ve bayağı serinledik. Herkesin buraya gelip karlı pekmez yemesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.



Bitlis'in Ahlat ilçesine Bağlı Serinbayır köyü yaylalarında göçerlik yapan gençlerden Nurullah Erkin de dağ başında karlı pekmez yemeğinin çok zevkli olduğunu belirterek, "Her gün olduğu gibi bugün yine kar götürmeye geldik. Karı bidonlara koyup götürüyoruz. Ayrıca arkadaşlarla karlı pekmez yaptık. Çok güzel bu yaz gününde bizi serinletti" diye konuştu.



Bir diğer göçer Yunus Erkin de, "Nemrut Dağı'nın hemen hemen zirvesine çıkmış bulunmaktayız. Kar toplama geldik. Kar toplamaya gelirken yanımızda pekmez getirip karlı zirvede karlı pekmez yapıp yiyoruz. Çok müthiş bir tat oluyor, herkese tavsiye ederim" dedi.



Pekmez ve karın karışımıyla oluşturulan doğal serinlik yemeği Bitlis yöresinde 'karlı pekmez' olarak adlandırılırken, kimi bölgelerde 'kar helvası', kimi bölgelerde de 'karsambaç' olarak adlandırılıyor. - BİTLİS

