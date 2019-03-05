Son Dakika Haberleri: Özel Kayakçılar, Dünya Şampiyonası İçin Fransa'ya Gitti

Özel Kayakçılar, Dünya Şampiyonası İçin Fransa'ya Gitti

1 saat önce

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 INAS Dünya Kayak Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Özel Kayakçılar, Dünya Şampiyonası İçin Fransa'ya Gitti, System.String[]
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 INAS Dünya Kayak Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lans-en-Vercors bölgesinde 6-11 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada milli takım, madalya mücadelesi verecek.

2019 INAS Dünya Kayak Şampiyonası'nda yer alacak milli takım, Ayşe Kader Yavuz, Tuba Çelik, Aliye Zeynep Bingül, Muhsin Murat Bingöl'den oluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:18 Kaynak: AA

Türkiye, Fransa, Spor
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