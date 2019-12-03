Son Dakika Haberleri: (Özel) Kaymakam Ali Partal koltuğu devretti
Son Dakika Güncel (Özel) Kaymakam Ali Partal koltuğu devretti - Son Dakika

(Özel) Kaymakam Ali Partal koltuğu devretti

7 saat önce

Silivri Kaymakamı Ali Partal, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde özel öğrencilere koltuğunu devretti.

(Özel) Kaymakam Ali Partal koltuğu devretti, System.String[]

Silivri Kaymakamı Ali Partal, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde özel öğrencilere koltuğunu devretti. Kaymakam koltuğuna oturan Mehmet Aslan Akdeniz ve Mehmet Zahit isimli çocuklar Kaymakam Partal'dan engelli küçük bireyler için kreş, sosyal ortamların oluşturulması ve sosyal aktivitelerin çoğaltılmasını talep etti.


3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Silivri Kaymakamı Ali Partal, koltuğunu Mehmet Aslan Akdeniz ve Mehmet Zahit isimli engelli öğrencilere teslim etti. Özel öğrenciler koltuğa oturarak engelli küçük bireyler için kreş, sosyal ortamların oluşturulması ve sosyal aktivitelerin çoğaltılmasını talep etti.


Kaymakam Partal makamı devrettiği özel öğrencilere hediyeler verdi ve öğrencilerin talepleriyle ilgili olarak gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. - İSTANBUL

Ali Partal, Silivri, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem
2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:48:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Kaymakam Ali Partal koltuğu devretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]