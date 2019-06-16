Son Dakika Haberleri: (Özel) Kayseri'nin 3. kuşak kolonyacısı
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(Özel) Kayseri'nin 3. kuşak kolonyacısı

2 saat önce

Kayseri'de 49 yaşındaki Hazım Büyüksimitci, dedesinden miras kalan kolonya üretimini, sektörün zayıflamasına rağmen 3. kuşak olarak devam ettirmeye çalışıyor.

(Özel) Kayseri'nin 3. kuşak kolonyacısı, System.String[]
Kayseri'de 49 yaşındaki Hazım Büyüksimitci, dedesinden miras kalan kolonya üretimini, sektörün zayıflamasına rağmen 3. kuşak olarak devam ettirmeye çalışıyor.

Kayseri'de yaşayan 49 yaşındaki Hazım Büyüksimitci, 1940'lı yıllarda dedesinin başlattığı kolonya üretimini 3. kuşak olarak devam ettirmeye çalışıyor. Dedesinden babasına geçen, babasının da vefat etmesinden sonra işine sımsıkı bağlanan Büyüksimitci, sektörün zayıflamasına rağmen kolonya üreterek müşterilerine ulaştırıyor.

Sektöre nasıl girdiklerini anlatan Büyüksimitci, "Rahmet dedem Kazım Cıngıllıoğlu, 1940'lı yıllarda tablasıyla esans satarmış. İşimizin temeli buradan geliyor. 1943'lü yıllarda zamanın belediyesi Kayseri Kalesi içerisinde dükkan yapıyor ve dedem de bu dükkana oturarak orada imalata başlıyor. 1974 yılında dedem vefat ettikten sonra iş yeri damadı olan babam Kamil Büyüksimitçi'ye geçmiş. Bizde 3 erkek kardeşiz ve sürekli babamın yanında çalışırdık, mesleğimiz budur. 2017 yılında rahmetli babam öldükten sonra biz 2 kardeş olarak işimize devam ediyoruz" dedi.

Gün geçtikçe kolonyaya olan ilginin azaldığını dile getiren Hazım Büyüksimitci, "Kolonyacılık 2000'li yıllara kadar güzel bir meslekti. Günümüzde dünya ve Türkiye globalleşiyor. Her gün yeni yeni sektörle türedi ve parfüm işi ağırlaştı. Nesiller değiştikçe insanların alışkanlıkları da değişiyor. Bizler kolonya sektöründen geldiğimizi için çaba ve gayretle işimizi ayakta tutuyoruz. Önümüzdeki yılların ne getireceğini bilemeyiz. Şurası bir gerçek ki, işler kendini yenilemedikçe bizim işimizde dahil hiçbir iş devam etmez. Günümüzün şartlarına göre işimizi yenilemeye çalışıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel
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