(Özel) Kaza değil cinayete teşebbüs - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kaza değil cinayete teşebbüs - Son Dakika

(Özel) Kaza değil cinayete teşebbüs

6 saat önce

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü motosikletli kuryenin üzerine direksiyonunu kırarak düşürdü.

(Özel) Kaza değil cinayete teşebbüs, System.String[]

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü motosikletli kuryenin üzerine direksiyonunu kırarak düşürdü. Yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


İddiaya göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Serhat Akcan sollama yaptığı araç tarafından üzerine sürülerek temasda bulunuldu. Temas sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yola savrulan motosiklet sürücüsü sürüklenerek karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Direksiyonu kasten üzerime kırdı


Kazaya karışan motosiklet sürücüsü kurye Serhat Akcan, "Trafikte normal seyir halinde ilerliyordum. Motosikletim ile servisimi bırakmıştım düz yolda ilerliyordum. Aracın yanından soldan sollama yaparken adam beni camdan görür görmez üstüme direksiyonu kırdı. Motosikletçileri sevmiyorlar, genel olarak motosikletçilere sıfır saygıları var. Motosikletçileri sevmedikleri için bu kazaları yaşıyoruz bu durumdan dolayı şikayetçiyim. Adam kasten yaptı" diye konuştu.


Karşı şeritten gelen araç hızlı gelseydi ölebilirdim


Kaza anında şoka girdiğini ifade eden Motosiklet sürücüsü kurye Serhat Akçan, "Çevrede olanları hatırlamıyorum, o an şoktaydım titriyordum çevredekiler beni ölüyor zannediyorlardı o derece titreme vardı. Araç bana vurduğu sırada sol şeritten araba geliyordu. Allah'tan araç yavaştı, yavaş olmasa o aracın altında kalabilirdim. Aracın yavaş olması benim avantajıma oldu. Eğer ki araç hızlı olsa ben altında kalabilirdim. Allah korudu o aracın altında kalsam şu an burada olmayabilir hayatımı kaybedebilirdim. Koruyucu montum olmasa vücudumda kırıklar olabilirdi. Montum parçalandı, telefonum kırıldı. Araç vurduktan sonra kaçıp gitti. Kazayı olduktan sonra düştüm. Aracın plakasını alın diye bağırdım sonrasında bayıldım ve sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.


Olay anı güvenlik kamerasında


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü seyir halindeyken otomobil sürücüsünü sollamaya çalışıyor, otomobil sürücüsü direksiyonu motosiklet sürücüsünün üzerine kırıyor. Motosiklet sürücüsü temasın etkisiyle yola savruluyor, yola savrulan motosiklet sürücüsü karşı şeritte gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor, direksiyonu motosiklet üzerine kıran otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışıyor. - İSTANBUL

Motosiklet, Ümraniye, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, otomobil alev aldı
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Son Dakika Haberleri
17:02 Sağlık Bakanı Koca: "Sorun küresel, çözüm ulusal"
17:00 "Sahte madeni avro" operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyede
16:58 - Yüzlerce sportif olta balıkçısı turnuvada Karacabey'de buluştu
16:57 Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği üyeleri sığınmacıların sorunlarını dinledi
16:55 Hakkari'de 102 kilo eroin ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:04:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Kaza değil cinayete teşebbüs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]