(Özel) Keçi ile çobanın dostluğu yürekleri ısıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Keçi ile çobanın dostluğu yürekleri ısıtıyor - Son Dakika

(Özel) Keçi ile çobanın dostluğu yürekleri ısıtıyor

6 saat önce

Kartal'da Aydos Ormanında çobanlık yapan Ferit Yılmaz ile keçisinin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor.

(Özel) Keçi ile çobanın dostluğu yürekleri ısıtıyor, System.String[]

Kartal'da Aydos Ormanında çobanlık yapan Ferit Yılmaz ile keçisinin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor. Çoban Yılmaz, adeta köpek gibi eğittiği keçisiyle çeşitli oyunlar oynuyor.


Kartal'da Aydos Ormanında çobanlık yapan Ferit Yılmaz ile keçisinin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor. Çoban Yılmaz, bakımını yapıp eğittiği keçisi ile çeşitli oyunlar oynuyor. Çoban Yılmaz adeta köpek gibi eğittiği keçisini hem besliyor, hem de arkadaş gibi vakit geçiriyor.


Keçiyle dostluk kuran çoban Yılmaz, "Keçi otlatıyorum. Hayvanların da sevgiye ihtiyacı var. Erkek oğlaklarda her zaman böyle olur zaten, zamanla alışıyor" dedi. - İSTANBUL

Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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