(Özel) Kedinin fare ile oyunu kahkahaya boğdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kedinin fare ile oyunu kahkahaya boğdu - Son Dakika

(Özel) Kedinin fare ile oyunu kahkahaya boğdu

14 dakika önce

İstanbul Bağcılar'da kedinin fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

(Özel) Kedinin fare ile oyunu kahkahaya boğdu, System.String[]

İstanbul Bağcılar'da kedinin fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Farenin kedi karşısındaki çaresizliği bir vatandaş tarafından kaydedilirken o anları izleyenler kahkahaya boğuldu.


Bağcılar'da bir kedinin fare ile oyun oynadığı görüntüleri izleyenler kahkahaya boğuldu. Farenin kedi karşısında olan çaresizliği ise izleyenleri gülümsetti. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde bir kedinin fare ile çeşitli şekillerde oynadığı görülüyor. Zaman zaman fareye yaklaşan kedi, farenin korkması üzerine uzaklaşıyor. Kedinin dalgınlıklarından faydalanarak kaçmaya çalışan fare, kedinin fark etmesi ile yavaş yavaş ilerliyor. Kedi ise bir süre sonra kendinin görüntülendiğini farkına vararak, dikkatini kameraya kaydırıp fareyi takip etmeyi bırakıyor. Dalgınlıktan faydalanan fare kaçarak gözlerden kayboluyor. Öte yandan kaydedilen görüntüler Tom ve Jerry çizgi filmini akıllara getirdi. - İSTANBUL

İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:17 Kaynak: İHA
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