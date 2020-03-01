(Özel) Kedisini bulana 1000 lira ödül verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kedisini bulana 1000 lira ödül verecek - Son Dakika

(Özel) Kedisini bulana 1000 lira ödül verecek

14 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Emek Erkenez, 2.5 yıl önce sokaktan bulup sahiplendiği ve 4 gün önce kaybolan 'Yaramaz' isimli kedisini bulana bin lira ödül verecek.

(Özel) Kedisini bulana 1000 lira ödül verecek, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Emek Erkenez, 2.5 yıl önce sokaktan bulup sahiplendiği ve 4 gün önce kaybolan 'Yaramaz' isimli kedisini bulana bin lira ödül verecek. Sokaklara fotoğraflı ilanlar asarak Yaramaz'ı arayan Erkenez, "Şuan çok kötü durumdayız, eve bile giremiyoruz. Ona çok alışmıştık, onu çok seviyoruz. Kendimizin bulunması için lütfen yardımcı olun" dedi.


Alanya'nın Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'inci katındaki dairede yaşayan Emek Erkenez (29), eşiyle beraber 2.5 yıl önce sokaktan iki yavru kedi bulup sahiplendi. Erkenez'in kedilerinden 'Yaramaz' adını verdiği kedi 4 gün önce dışarı çıkarak bir daha geri dönmedi. Kedisini tüm aramalara rağmen bulamayan Erkenez, sosyal medyada birçok ilan verdi ancak bir sonuç alamadı. Son olarak Emek Erkenez ve eşi çareyi sokağa çıkmakta buldu. Sokak sokak gezen Erkenez çifti, kedilerinin fotoğrafının bulunduğu ve bin lira ödül verileceğini belirten afişleri ilçenin dört bir yanına asarak 'Yaramazı' görenlerin kendilerini aramalarını istedi.


"4 günden beri uyku uyumuyoruz"


Yaramaz'ı çok özlediğini belirten Emek Erkenez, kedilerinin 4 gün önce kaybolduğunu söyledi. Erkenez, "Yaklaşık 2.5 yıldır ona gözümüz gibi bakıyorduk. Onu bulmak için her yeri aradık, 4 günden beri uyku uyumuyoruz. İlçede her yeri geziyoruz, sokaklara afişler astık. Bulana ödül vereceğiz, lütfen yardımcı olun. Şuan çok kötü durumdayız, eve bile giremiyoruz. Ona çok alışmıştık, onu çok seviyoruz. Kendimizin bulunması için lütfen yardımcı olun" dedi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:51 Kaynak: İHA
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