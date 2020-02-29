(Özel) Kestiği koyunun karnında yavru kuzuyu gören kasaptan örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kestiği koyunun karnında yavru kuzuyu gören kasaptan örnek davranış - Son Dakika

(Özel) Kestiği koyunun karnında yavru kuzuyu gören kasaptan örnek davranış

6 saat önce

Diyarbakır'da 10 yıldır kasaplık yapan İhsan Yıldırım, 2 ay önce kendisine getirilen ve mecburi olarak kestiği koyunun karnında yavru kuzu çıkınca onu kurutup hayatını kurtardı.

(Özel) Kestiği koyunun karnında yavru kuzuyu gören kasaptan örnek davranış, System.String[]

Diyarbakır'da 10 yıldır kasaplık yapan İhsan Yıldırım, 2 ay önce kendisine getirilen ve mecburi olarak kestiği koyunun karnında yavru kuzu çıkınca onu kurutup hayatını kurtardı. 2 aydır evde biberonla beslediği kuzuya Maviş ismini veren kasap, kuzuyu parklarda gezdiriyor.


Kasap İhsan Yıldırım'a 2 ay önce kesilmesi için bir koyun getirildi. Koyunun gebe olduğundan habersiz olan genç kasap Yıldırım, koyunu kesti. Koyunun karnında kuzu olduğunu gören kasap, onu çıkartarak hemen kurutup hayatını kurtardı. Daha sonra kuzuyu evine götürüp biberonla süt veren Yıldırım, kuzuya Maviş ismini verdi. Kasap Yıldırım, yanına aldığı süt biberonuyla Mavişi, parkta gezdirmeye çıkarttı.


Kasap İhsan Yıldırım, kuzunun annesinin gebe olduğunu bilmeden kestiğini söyledi. Yıldırım, "Yavrusunu kendime aldım, eti de kasaba gönderdim. Bu kuzuyu sütle besliyorum. Evin içinde besliyorum. Kuzuyu annesinin karnından çıkardığım zaman canlıydı. Canlı olduğu için eve getirip kuruttuğumda iki aylıktır. Şu anda biberon elimdedir, nereye gidersem de peşimde zaten. İsmi Maviş'tir. Alıştık bir birimize. Benim en sadık arkadaşım Maviş'tir. Annesini kestim yavrusunu kurtardım" dedi. - DİYARBAKIR

İhsan Yıldırım, Diyarbakır, Kuzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakırlı kasap, kestiği koyunun karnından çıkan kuzuyu elleriyle besliyor
Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz? Türkiye, şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu

Son Dakika Haberleri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?
14:20 Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi
13:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar
13:42 Babasının asker olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'dan duygulandıran sözler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 16:18:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Kestiği koyunun karnında yavru kuzuyu gören kasaptan örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]