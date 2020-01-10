(Özel) Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada - Son Dakika

(Özel) Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada

18 dakika önce

Kilyos açıklarında tankerle çarpışması sonrası batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin kurtarıldığı o anlar geminin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Özel) Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada, System.String[]

Kilyos açıklarında tankerle çarpışması sonrası batan balıkçı teknesindeki 3 kişinin kurtarıldığı o anlar geminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde balıkçıların gemiye çıkışı görülürken batan balıkçı teknesinin kaptanı Fatih Coşkun'un kendisini almaya gelen amcasına sarıldığı o anlar görülüyor.


Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile Rus bayraklı bir tankerin çarpışması sonucu balıkçı teknesi batmıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü batan teknelerinin pervanelerine tutunurken çevrelerinden geçen bir gemi tarafından kurtarıldı. O anlar ise geminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Batan geminin kaptanı Fatih Coşkun, kurtarıldıktan sonra sırılsıklam bir şekilde kendilerini kurtaran gemiden battıklarına dair anons yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişinin kurtarılmasının ardından batan teknenin kaptanı Coşkun'un amcası tekneyle geliyor. Kazadan kurtarılan kaptan ve amcasının sarıldığı o anlar da görüntülere yansıyor. Öte yandan kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ukrayna: "Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir"
Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı

Son Dakika Haberleri
13:13 Yolu kardan kapanan yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı - Son Dakika
13:13 Berfin, cumhurbaşkanımızın bana kızım demesi çok mutlu etti-1 - Son Dakika
13:13 Kurtköy'de iş yerinde yangın - Son Dakika
13:13 Tekirdağ park halindeki araç yandı - Son Dakika
13:08 Palandöken'de Outdoor Festivali'nde adrenalin dolu anlar yaşandı - Son Dakika
13:05 Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Son Dakika
12:29 TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 13:14:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Kilyos'ta 3 kişinin kurtarıldığı o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]