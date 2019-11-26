(ÖZEL) Kitap getirdiler, maça bedava girdiler

Balıkesir Büyükşehir Basketbol Kulübü'nün sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan kitap ve kırtasiye malzemeleri köy okullarındaki öğrencilere dağıtılıyor. Kitap getirenlere ise maç bileti hediye ediliyor.



Türkiye Basketbol Lig'i takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un sosyal sorumluluk projesi kapsamında Konyaspor ile oynanan müsabaka öncesi seyircilerden toplanan kitap, roman ve kırtasiye malzemeleri, projenin ortağı Balikesir Üniversitesi öğrencileri tarafından köy okullarında okuyan öğrencilere dağıtılacak.



Hafta sonu oynanan Konyaspor Basketbol müsabakasına kitap ve kırtasiye malzemesi ile gelen taraftarlar ve ara tatil döneminde olan öğrenciler maça ücretsiz girdi. Balıkesir Büyükşehir Basketbol Kulübü Başkanı İfran Sarıgül, Konyaspor müsabakasına gelerek takımlarını destekleyen taraftarlarına teşekkür etti. Sarıgül, "Balıkesir Büyükşehir Belediyespor olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önce deplasmanda oynanan Petkimspor maçında attığımız basket kadar fidan dikme sözümüz sonrası bu hafta da Konyaspor maçına kitap ve kırtasiye getiren taraftarlarımızı maça ücretsiz alma sözümüz vardı. Öğrencilerimizin de ara tatilde basket maçına ücretsiz gelmelerini sağladık. Taraftarlarımız Konyaspor müsabakası öncesi 200 defter, 60 boya kalemi, muhtelif kırtasiye malzemeleri ve 150 civarında hikaye ve roman getirdiler. Bu projede bize büyük katkı sağlayan Balıkesir Üniversitesi Radyo İletişim Topluluğu ve kampanyamıza destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR