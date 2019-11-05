(Özel) Kızıl gün doğumu kendine hayran bıraktı
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İstanbul'da gün doğumunda objektife yansıyan görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü eşsiz manzaralar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:59 Kaynak: İHA
İstanbul'da gün doğumunda objektife yansıyan görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü eşsiz manzaralar oluşturdu.
Beylikdüzü'nde gün doğumunda çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu. Güneşin doğmaya başlaması ile kırmızı, sarı ve turuncu renklerin gökyüzündeki dansı görenleri kendine hayran bıraktı. Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına kuş sesleri eşlik etti. Adaların üzerinde gün doğumunda sis oluşurken, kızıla bürünen gökyüzü muhteşem görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL
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