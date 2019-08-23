Son Dakika Haberleri: (Özel) Kızıl mercanlardan sonra sarı mercanlar da büyük ilgi çekiyor
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(Özel) Kızıl mercanlardan sonra sarı mercanlar da büyük ilgi çekiyor

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi son günlerde sarı mercanları ile ilgi çekiyor.

(Özel) Kızıl mercanlardan sonra sarı mercanlar da büyük ilgi çekiyor, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi son günlerde sarı mercanları ile ilgi çekiyor. Birçok dalgıç buraya sarı mercanları görmek için geliyor.


24 adası ve 60 dalış noktası ile dalış meraklılarının en önemli uğrak noktalarından birisi olan Ayvalık, birçok balık, bitki ve mercan türüne ev sahipliği yapıyor. Ayvalık adaları aynı zamanda batıklarıyla da ilgi çekiyor. Uzun dalış sezonu, berrak suları, dalış okullarının kaliteli hizmeti ile ilgi çeken Ayvalık'a son günlerde dalış meraklıları sarı mercanları görmek için akın ediyor. Ayvalık adalarında farklı noktalarda görülebilen mercanlar orta derinliklerde bulunuyor.


Prodivers Dalış Okulu hocaı Kubilay Kılıç, "Ayvalık'ımız uzun dalış sezonu, deniz canlılığı ve kaliteli hizmet ile dalış meraklılarının ilgisini çekiyor. Son günlerde özellikle sarı mercanlar dalış meraklılarının gözdesi. Birçok dalgıç buraya mercanları görmeye ve fotoğraflamaya geliyor" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:07 Kaynak: İHA
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