(Özel) Kızıltan'dan yerli otomobil kampanya çağrısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yerli otomobille ilgili kampanya çağrısında bulundu. Kızıltan, " Türkiye'deki tüm ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile borsa başkanları, makam araçlarını yerli otomobille değiştirsinler. Böyle bir kampanya yapalım. MTSO olarak biz buna hazırız" dedi.



Yıllardır yapılan çağrılar sonucunda yurt dışında prototipi yapılan ve 27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Türkiye'nin Otomobili' sloganıyla tanıtılan yapılan yerli otomobile bir destek de Mersin'den geldi. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, yerli otomobile destek vererek, odalar ve borsaların katılacağı bir kampanya önerisinde bulundu.



"Tüm oda ve borsa başkanları, makam araçlarını yerli otomobille değiştirsinler"



Başkan Kızıltan, yerli otomobille ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Tanıtımı yapılan yerli otomobilin güzel ve şık olduğunu belirten Kızıltan, "Binmek isterim. Binip Mersin'in sokaklarında tur atmak isterim. Kırmızı rengi de çok beğendim, çok hoşuma gitti" diye konuştu.



Yerli otomobille ilgili siparişlerin şimdiden başladığına dikkat çeken Kızıltan, yerli otomobili MTSO olarak desteklediklerini söyleyerek, bir kampanya çağrısı yaptı. Kızıltan, "Benim, tüm Türkiye'ye şöyle bir önerim var; Türkiye'deki tüm ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile borsa başkanları, makam araçlarını yerli otomobille değiştirsinler. Böyle bir kampanya yapalım. Ben şahsen buna hazırım. Biz, Ticaret ve Sanayi Odasına yerli otomobil alırız" ifadelerini kullandı.



"Türkiye, yerli otomobil üretimi için her şeye sahip"



Türkiye'nin, dünyada otomobil üretecek ülkelerin başlarında geldiğini vurgulayan Kızıltan, bunun gerekçesini de çok büyük bir alt yapısı olmasına bağladı. Türkiye'de 1960'lı yıllarda yerli otomobil üretimi için bir başlangıç yapıldığını anımsatan Kızıltan, "Fakat bazı provokasyonlarla moral bozukluğu oluşturulmuş ve bırakılmış. Ancak daha sonra 'Anadol' marka yerli otomobil üretilmeye başlanmış. Bununla birlikte de Türkiye'de lisanslı üretim başladı. O günden bugüne geçen süreçte Türkiye'de çok büyük bir teknolojik bilgi, donanımlı teknik insan ve deneyim elde edildi. Şimdi elinizde her şey var. Tamamıyla her şeyi yerli, Türkiye'de üretilecek bir otomobilin üretilmesi için kararlı bir iradeye ihtiyaç vardı. Cumhurbaşkanımız da o iradeyi koydu. Başarılı olacaktır, başarılı olunmaması mümkün değil. Zaten sermayesi de hazır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de işin içinde. Türkiye'nin önde gelen sanayicileri de bu işin içine girecektir" şeklinde konuştu.



"Başlıca çabamız, bu yerli otomobili dünya çapında kabul ettirmek olmalı"



"Yerli otomobil üretimi, Türkiye için bir prestij meselesi" diyen Kızıltan, yerli otomobile ortak olan, yatırım yapan, para koyan insanların çok büyük paralar kazanmayı düşlediklerini zannetmediğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Başlıca çabamız, bu yerli otomobili dünya çapında kabul ettirmek olmalı. 'Ben şu kadar para koydum, ne kadar kazanacağım' hesabıyla değil, 'Ben bu kadar koydum, daha ne yapabilirim ki, bu otomobili dünya çapında tanınır bir marka haline getirelim' demeliyiz. Bu çaba içinde olmamız lazım. Her türlü imkanımız var. Sadece otomobil değil, birçok ürünü Türkiye'de üretebilecek kapasitedeyiz biz. Artık Türkiye'de her türlü bilgi, teknoloji, eleman, bilim insanı var. Üniversitelerimizi yeterince kullanamıyoruz, onları sanayinin içine çekemiyoruz. Daha iyi koordine olup, yukarıda siyasetçilerin kavgasını önleyebilirsek Türkiye çok daha iyi yerlere gelecektir." - MERSİN