ÖZEL-KKTC?de yangın kontrol altında: Türkiye'den helikopter gönderilmesi ODTÜ Kuzey...

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün meydana gelen orman yangınında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) Türkiye'den yangına müdahale için giden helikopterlerin zamanında müdahalesiyle felaketin eşiğinden döndü.

KKTC'de dün dört ayrı yerde ard arda yangınlar çıktı. Yangınlardan biri de Kalkanlı bölgesinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın bölgede bulunan ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünü tehdit etmeye başladı. Yangın üniversitenin rektörlük binasının yanından okulun içerisindeki ağaçlara sıçradı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs yönetimi acil yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine ülkenin diğer bölgelerinde yangına müdahale eden helikopterlerden biri acil olarak üniversiteye yönlendirildi.

OKULDA BULUNAN 700 ÖĞRENCİ TAHLİYE DİLDİ

Türkiye'den gelen helikopter, üniversitenin içerisine sıçrayan yangına havadan müdahale etti. Müdahale sonrasında bölgeye itfaiye araçları da sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın okulun binalarına sıçramadan engellendi. Okulda bulunan yaklaşık 700 öğrenci acil olarak tahliye edildi. Rektörlük binasında, önlemler alındı.

KKTC ORMAN BAKANI OĞUZ: FELAKET ÖNLENDİ

Demirören Haber Ajansı, yangının meydana geldiği bölgeye gitti. DHA 'ya konuşan KKTC Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz , ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde zamanında alınan önlemlerle büyük bir olayın yaşanmasının engellendiğini söyledi. "ODTÜ'nde bir felaket yaşanabilirdi ama helikopterlerin anında müdahalesi bunu önledi" ifadelerini kullanan Oğuz, "Üniversitede okuyan çocuklarımızın sağlıkları yerinde. Kimsenin burnu dahi kanamış değil" dedi.

"TÜRKİYE'DEN HELİKOPTER GELMESEYDİ OKUL KÜL OLACAKTI"

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cumali Sabah da, "Türkiye'den gelen helikopterler olmasaydı, okulda felaketi yaşayabilirdik. Yangına zamanında müdahale edildi ve yangının okulu sarması önlendi. Sabaha kadar yangınla mücadele edildi, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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