(Özel) Koca Seyit Havalimanı uçuş sayısını yüzde 52 artırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi (Özel) Koca Seyit Havalimanı uçuş sayısını yüzde 52 artırdı - Son Dakika Ekonomi

(Özel) Koca Seyit Havalimanı uçuş sayısını yüzde 52 artırdı

10 dakika önce

Kuzey Ege'nin dünyaya açılan kapısı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, uçuş sayısındaki yüzde 52 artış ile dikkatleri üzerine çekiyor.

(Özel) Koca Seyit Havalimanı uçuş sayısını yüzde 52 artırdı, System.String[]

Kuzey Ege'nin dünyaya açılan kapısı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, uçuş sayısındaki yüzde 52 artış ile dikkatleri üzerine çekiyor.


Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan ve Kuzey Ege'ye hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, 2020 yılına yükseliş trendi ile giriyor. 2019 yılının ilk iki ayında 2 bin 286 uçuş gerçekleştirilen havalimanında bu yılın ilk iki ayında yüzde 52'lik bir artış ile 3 bin 481 uçuş gerçekleştirildi. Balıkesir Koca Seyit Havalimanına ilk iki ayda 26 bin 3 iç hat ve bin 655 dış hat yolcusuna uçuş hizmeti verildi. Ayrıca 207 ticari iç hat ve 11 ticari dış hat uçuşuna ev sahipliği yapan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı güler yüzlü personeli, altyapısı ve hizmet ağı ile yolculardan tam not alıyor. - BALIKESİR

Kuzey Ege, Balıkesir, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüketici haklarında yeni dönem! Ürün sorumluluğu tazminatı geliyor
Üreticiler için 331,6 milyon liralık destek ödemeleri bugün yatırılacak Emeklilerin ödemeleri başladı! İşte banka banka promosyon ücretleri Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Haberleri
12:45 Haftanın en şık ünlüsü sizce kim?
12:39 Mustafa Keser iki yıl aradan sonra İzmirlilerle buluşacak
12:35 Muhterem Nur'un bilinci kapandı
11:51 Yoğun bakımda yatan Muhterem Nur'un bilinci kapandı
11:43 Deha Bilimlier: Demet Akalın'la barıştık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 12:59:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Koca Seyit Havalimanı uçuş sayısını yüzde 52 artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]