Son Dakika Haberleri: (Özel) Koca Seyit'in yolcu sayısı 150 bini geçti
Son Dakika Ekonomi Haber

(Özel) Koca Seyit'in yolcu sayısı 150 bini geçti

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hizmet veren ve Kuzey Ege'yi dünyaya bağlayan Koca Seyit Havalimanı, 2019'un ilk yarısında 152 bin 45 yolcuya ulaştı.

(Özel) Koca Seyit'in yolcu sayısı 150 bini geçti, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hizmet veren ve Kuzey Ege'yi dünyaya bağlayan Koca Seyit Havalimanı, 2019'un ilk yarısında 152 bin 45 yolcuya ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi haziran sonu istatistiklerine göre, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 2019 yılının ilk altı ayında iç hatlarda 149 bin 280 yolcuya uçuş hizmeti sundu. Ayrıca 2 bin 765 kişi de Koca Seyit'ten yurt dışına direk uçuş yapma imkanı buldu. Toplam Koca Seyit Havalimanı ilk altı aylık dönemde 152 bin 45 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanına 2019 yılında bin 132 iç hat ve 22 dış hat olmak üzere bin 154 ticari uçuş gerçekleştirildi. Eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda 2019'un ilk yarısında 9 bin 509 uçuş gerçekleştirildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:25 Kaynak: İHA
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kuzey Ege, Balıkesir, Edremit, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Koca Seyit'in yolcu sayısı 150 bini geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]