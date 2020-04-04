(Özel) Kolonya üreticileri istekleri yetiştirmeye çalışıyor - Son Dakika
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(Özel) Kolonya üreticileri istekleri yetiştirmeye çalışıyor

6 saat önce

Kolonya üretim fabrikası olan Kimyager Ömür Yiğit, yıllık 500 bin litre civarı kapasitesinin 1 milyon litreyi aşacağını belirterek, fırsatçılığa izin vermeden, "Zaman birlik ve beraberlik günü. Hepimizin bir olması lazım" dedi.

(Özel) Kolonya üreticileri istekleri yetiştirmeye çalışıyor, System.String[]

Kolonya üretim fabrikası olan Kimyager Ömür Yiğit, yıllık 500 bin litre civarı kapasitesinin 1 milyon litreyi aşacağını belirterek, fırsatçılığa izin vermeden, "Zaman birlik ve beraberlik günü. Hepimizin bir olması lazım" dedi.


Türkiye'nin kolonya üretiminde önde gelen illerinden Balıkesir'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte amaçlı kullanılan kolonya satışlarında, üreticiler isteklere yetişmeye çalışıyor. Kolonya üreticisi Ömür Yiğit, bir çok devlet kurumuna ücretsiz kolonya gönderdiklerini ve bu süreçte kar elde etmeye değil, birlik ve beraberlik amacıyla kenetlenmek gerektiğine dikkat çekti.


Yaşanan bu süreçte 80 derece limon kolonyasına aşırı bir rağbet olduğunu belirten Yiğit, 4 aylık stoklarının hepsinin 10 günde bittiğini ve şu anki taleplere yetişmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Hayatlarında hiç kolonya kullanmayan vatandaşların bile artık kolonyaya ağırlık verdiğini söyleyen Ömür Yiğit; "İnanın kolonya yetiştirmek için 1 saatlik uykuyla günleri geçirmeye çalıştım. Çünkü orantılı bir şekilde her şeye yetişmeye çalıştık. Ben de bir sağlık çalışanı evladıyım. Beyaz melekler sağlık çalışanlarına, askeri birliklerimize, resmi kurumlarımıza kolonya verdik. Bir kısmına ücretsiz gönderdik ve elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.


Yıllık 500 bin litre civarında kapasiteleri olduğunu söyleyen Yiğit, "Bu süreç şu an bu şekilde devam ederse kapasitemiz 1 milyon litreyi aşacak. Kapasite raporumuzu arttırmamız gerekecek. Çünkü çok bir talep var. Ama hammedde sıkıntısı yaşadık bu dönemde. Yani çok talep oluşunca yetişemedik, hammadde bulmakta zorlandık. Sağ olsun, Devletimiz Şeker Fabrikalarını bu konuda devreye soktu. Ama aşırı talepten dolayı onlar da talebi karşılayamıyor. Yani çok fazla talep var. Onun için kapasite raporuna göre orantılı bir şekilde dağıtıyorlar" dedi.


Maliyetlerin arttığını fakat fiyatları arttırmadıklarını ifade eden Yiğit, "Şu an 5 lirası olan bir vatandaşımız bile kolonya alabilir. 5 liradan başlıyor 35 liraya kadar gidiyor. Bu ambalajın büyüklüğüne göre değişiyor" şeklinde konuştu.


"Bu milli bir mesele, fırsatçılğa gerek yok"


Kolonya satışlarında bu işle hiç alakası olmayan fırsatçıların da olduğuna dikkat çeken Ömür Yiğit, "İnternetten takip ediyorum, bizim ürünleri bile 5 - 6 katı fiyata satanlar var. Bakıyorum bunlar kim. Hiç kolonya işi ile alakası yok. Kendi sitelerimizde fiyatlar 5'te 1 oranında. Çünkü biz bu işe şöyle bakıyoruz. Bu milli bir mesele, milli seferberlik meselesi. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Yani burada amaç para değil. Herkes ne gerekiyorsa onu yapmalı. Biz elimizi taşın altına koyduk, gece gündüz çalıştık. Elimizden geldiği kadar minimum karlarla çalışmaya çalıştık. Zaten Devletimiz bu konuda hassas. Doğru olanı yapıyor. Denetlemeler çok sıkı. Bize şu an iki kere maliyeci arkadaşlarımız geldi. Teşekkür ettiler, fırsatçılık yapmadığımız için. Onun için biz elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz" diye konuştu.


"Hasta yakınlarına ücretsiz kolonya veriyoruz"


Balıkesir'de hasta yakınlarına ücretsiz kolonya verdiklerini ve bu süreçte sağlık çalışanları ile resmi kurumlara özel indirimler uyguladıklarını ifade eden Yiğit, "Çünkü onlar gerçekten fedakarca çalışıyor. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Bu bir birliktelik meselesi. Herkes üzerine düşüne yapmalı. Birlikte olduğumuzu herkese göstermeliyiz. Hiç birimiz yalnız değiliz. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için gayret ediyoruz" dedi.


Kolonya satıcısı Feyzullah Saçar ise, kolonyaya hala rağbet olduğunu dile getirerek, "Şu an da en çok sattığımız kolonyalar limon kolonyası. 80 derece olduğu için en çok tercih edilen bu. Müşterilerimiz onu tercih ediyor, dezenfektan amaçlı ve alkol oranı yüksek olduğu için Etil alkol sıkıntımız var birazcık. Yani yetkililere de sesleniyorum buradan. Etil alkol bulamıyoruz şu anda işte. Şeker Pancarını arıyoruz Mayıs'a gün veriyor. Yani alkol sıkıntısını Devlet büyüklerimiz çözerse bizim için, biz üretimi yaparız her zaman. Şu anda yani ortalama 150 kişi geliyor ama bu virüsün ilk çıktığı haftalarda günde bin kişi ve bin 500 kişiydi. Şu an malımız da geldi, etil alkol de ithal ettik biraz rahatladı piyasa" şeklinde konuştu.


Kolonya almaya gelen vatandaşlar ise sıkıntılı bu süreçte sürekli evlerinden kolonyayı eksik etmediklerini belirterek, dezenfaktan amaçlı sürekli kullandıklarını dile getirdiler. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:29 Kaynak: İHA

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