(Özel) Konserde sürpriz evlenme teklifi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Konserde sürpriz evlenme teklifi - Son Dakika

(Özel) Konserde sürpriz evlenme teklifi

7 saat önce

80 ve 90'lı yıllarının şarkılarının seslendirildiği konserde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı.

(Özel) Konserde sürpriz evlenme teklifi, System.String[]

80 ve 90'lı yıllarının şarkılarının seslendirildiği konserde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı. Bir genç sahneye çıkarak, yüzlerce kişinin önünde sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Heyecan dolu anların yaşandığı sürpriz teklifte gelin adayı "Evet" deyince seyircilerden alkış koptu.


Geçmiş yılların şarkılarını sevenleri ile buluşturan, özellikle 70-80 ve 90'ların unutulmaz şarkılarını seslendiren Retrobüs Grubu Düzce'de konser verdi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan konser esnasında bir kişi sevdiği kadına sürpriz bir şekilde evlenme teklif etti. Gruba çiçek takdiminin yapıldığı esnada birbirleri ile geçirdikleri zamanın fotoğraflarının döndüğü video ile salonda alkış tufanı koptu. Daha sonra damat adayı Salih Gacal, sevdiği kadın olan Tuğba Günaydın'a evlenme teklifini yaptı. Bu esnada salonda bulunan yüzlerce kişi genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Evet cevabını alan Damat adayı Gacal, konser esnasında evlenme teklifi etmek için plan yaptığını ailesinden kimsenin bu durumu bilmediğini söylerken, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gacal: "Aklıma böyle bir şey geldi. Çokta güzel oldu ve çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Kimseye haber vermedim. Kimse bilmiyordu. Bilen çok az kişi vardı" dedi.


Evlenme teklifini konser esnasında beklemediğini sadece Retrobüs Grubunu dinlemeye geldiğini sandığını dile getiren gelin adayı Tuğba Günaydın, "Kesinlikle beklemiyordum. Tamamen sürpriz oldu. Bayılmak üzereyim hatta. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.


Genç çiftin mutluluğunu konserde bulunanlarda tebrik ederken, konser daha sonra kaldığı yerden devam etti. - DÜZCE

Düzce, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:42 Kaynak: İHA
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