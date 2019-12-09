Son Dakika Haberleri: (Özel) Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca hafriyat kamyonu yola devrildi
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca hafriyat kamyonu yola devrildi - Son Dakika

(Özel) Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca hafriyat kamyonu yola devrildi

6 saat önce

Tuzla'da seyir halinde olan hafriyat kamyonunu sürücüsü, bir köpeğin aniden önüne çıkmasıyla direksiyonu kırdı.

(Özel) Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca hafriyat kamyonu yola devrildi, System.String[]

Tuzla'da seyir halinde olan hafriyat kamyonunu sürücüsü, bir köpeğin aniden önüne çıkmasıyla direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrilerek yolda yan yattı. Köpeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Tuzla Akfırat mevki'i Kılıç Ali Reis Bulvarında geçtiğimiz gün meydana geldi. Kasası hafriyat dolu kamyonu ile seyir halinde olan Yakup Aymak, bir anda önüne köpeğin çıkmasıyla direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyon yola devrilerek yan yattı. Kazaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen 112 acil servisine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyon kasasındaki yük kepçe ile boşaltılırken devrilen kamyon vinç ile kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Akfırat, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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