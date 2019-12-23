(Özel) Köpekten insanlara trafik ışığı dersi kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Köpekten insanlara trafik ışığı dersi kamerada - Son Dakika

(Özel) Köpekten insanlara trafik ışığı dersi kamerada

6 saat önce

Maltepe'de yaya geçidinde yeşil ışığı bekleyen sokak köpeği insanlara trafik dersi verdi.

(Özel) Köpekten insanlara trafik ışığı dersi kamerada, System.String[]

Maltepe'de yaya geçidinde yeşil ışığı bekleyen sokak köpeği insanlara trafik dersi verdi. İnsanlar kırmızı ışığa aldırmadan geçerken köpek ise bekledi, yeşil ışığın yanmasının ardından yolun karşısına geçti. Sokak köpeğinin insanlara trafik dersi verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Maltepe'de yaşanan olayda, insanlar kendilerine kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Yaya geçidinde bekleyen sokak köpeği ise kırmızı ışık sönene kadar yolun karşısına geçmedi. Köpek, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçti. Köpek bu hareketiyle kırmızı ışığa aldırmayan insanlara adeta trafik dersi verdi.


O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde insanlar yayalara kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeden yolun karşısına geçiyor, köpek ise bekliyor. Yeşil ışığın yanmasıyla beraber köpek yolun karşısına geçiyor. - İSTANBUL

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:33 Kaynak: İHA
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