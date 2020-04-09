(Özel) Korona tedbirleri kapsamında şerit çekilerek kapatılan Pendik Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Şerit çekilerek kapatılan Pendik meydanı drone ile havadan görüntüledi. - İSTANBUL

Pendik Meydanı'nda adeta Taksim İstiklal Caddesi kalabalığını andıran görüntünün oluşması emniyet güçlerini harekete geçirdi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında polis ekipleri meydanın giriş çıkışına şerit çekerek yaya giriş ve çıkışını kısıtladı. Önlem alan emniyet mensupları ekip araçlarından sürekli ' Evde Kal ' anonsu yaparak vatandaşları uyardı.

Pendik 'te vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırmadan cadde ve sokaklarda gezdiği görüldükten sonra polis ekipleri önlem aldı. Pendik Meydanı şerit çekilerek yaya geçidine kapatıldı. Pendik Meydanı'nda alınan şeritli önlemler havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor