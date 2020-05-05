(Özel) Korona virüs, çiçekçileri fena vurdu - Son Dakika
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(Özel) Korona virüs, çiçekçileri fena vurdu

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Tüm dünyada ve Türkiye'de ekonomiye de darbe vuran korona virüs, çiçekçilik sektörünü de büyük bir çıkmaza sürükledi.

(Özel) Korona virüs, çiçekçileri fena vurdu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Tüm dünyada ve Türkiye'de ekonomiye de darbe vuran korona virüs, çiçekçilik sektörünü de büyük bir çıkmaza sürükledi. Türkiye'nin gül ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Mersin'de, çiçekçiler çok dertli. "Çiçekçi esnafımız tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Sektörel anlamda büyük bir çıkmazdayız" diyen Çiçekçiler Odası Başkanı Ömer Şahbudak, bu zor günlerden çıkabilmek için KDV oranının düşürülmesini istedi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını, insan sağlığının yanı sıra ekonomiyi de çok kötü etkiledi. Virüsten birçok sektör nasibini alırken, özellikle düğünler ve tüm organizasyonların iptal edilmesi çiçekçileri fena vurdu. İşleri neredeyse tamamen duran çiçekçiler, her gün siftahsız dükkan kapatıyor. Sevgililer Günü ve Anneler Günü olmak üzere yılda iki kez yüzleri gülen çiçekçiler, Covid-19 nedeniyle bu yıl bunlardan da mahrum kaldı. Her şeye karşın bu hafta sonunda kutlanacak Anneler Günü için Mersin'deki çiçek mezatına koşan çiçekçiler, bu günlerin atlatılmasında can suyu olmasını bekledikleri umudu satın aldılar.


"Çiçekçi esnafı, virüsten çok ciddi yara aldı"


Mersin Çiçekçiler Odası Başkanı Ömer Şahbudak, çiçekçilerin içinde bulundukları durumu çiçek mezatında İHA muhabirine anlattı. Korona virüs salgını nedeniyle çiçekçi esnafının çok ciddi yara aldığını belirten Şahbudak, sadece çiçek satan esnaf değil, üretici grubunun da ciddi anlamda yaralandığını söyledi. Şu anda üreticilerin tarlada bütün çiçeklerinin ellerinde kaldığını dile getiren Şahbudak, bunun faturasının ileriki günlerde çok daha derin olacağının altını çizdi. Şahbudak, "Çiçekçi esnafımız, bu virüs salgını başladığı günden bu yana siftahsız dükkan açıp kapatıyorlar. Belki şu an iş yerlerimiz açık ama sıfır satış. Şu an düğün yok, açılışlar yok, birçok organizasyon iptal edildi. Doğal olarak da bundan esnafımız çok ciddi anlamda yara aldı" dedi.


"Çiçekçi esnafımız tarihinin en kötü günlerini geçiriyor"


Hafta sonunda kutlanacak Anneler Günü'ne dikkat çeken Şahbudak, "Şahsi kanaatim, bu Anneler Günü verimli geçmeyecek. Biliyorsunuz hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Bundan dolayı insanlar şu an canının derdine düşmüş, yani çiçekle ilgili çok fazla tasarrufları yok. Bu da bizi çok büyük sıkıntıya sokuyor. Bizlerin geçindirmekle mükellef olduğumuz ailelerimiz, çocuklarımız var. Çiçekçi esnafımız tarihinin en kötü günlerini geçiriyor şu an. Tabi ki bu bir süreç, önce sağlık diyoruz. Bu çok önemli bizim için. Ama yarın bu olay bittikten sonra ciddi anlamda çiçekçi esnafımız yara almış olacak. Umarım hiçbir esnafımızı kaybetmeden bu süreci tamamlarız, bir an önce normale döneriz. Temennimiz bu" diye konuştu.


"Tam sezonda yakalandık. Sektörel anlamda büyük bir çıkmazdayız"


Sektörde, salon bitkisi, dış mekan bitkisi ve kesme çiçek olmak üzere zincirin üç tane kopmaz halkası olduğuna işaret eden Şahbudak, özellikle kesme çiçekte büyük yara aldıklarını, mevsimlik çiçek üreticilerinin ürünlerinin de seralarda kaldığını belirterek, "Tam sezonda yakalandık. Yani çok kötü bir dönemde yakalandık. Ürettikleri bütün bitkiler tarlada ellerinde kaldı" şeklinde konuştu.


Mersin'in çiçekçilik sektöründe Türkiye'de çok üst noktada yer aldığına dikkat çeken Şahbudak, "Mersin, Türkiye'nin gül ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyor. Yine çok yüksek oranda salon bitkisini karşılıyor. Bunların hepsi sıkıntıda şu anda. Gerçekten sektörel anlamda büyük bir çıkmazdayız. Esnafımız hakikaten çok zor durumda" ifadelerini kullandı.


"Böyle giderse esnaf batacak. KDV oranının aşağıya çekilmesini istiyoruz"


Devletin 25 bin TL'lik bir kredi imkanı verdiğini, ancak öncesinde bir sicil affı yapılmadığı için çiçekçi esnafının tamamının bundan faydalanamadığını söyleyen Şahbudak, bu zor günlerden çıkabilmek için taleplerini ise şöyle dile getirdi:


"Devletimizin bize yönelik sağladığı imkanlar çok kısıtlı. Önümüzdeki günlerde dükkan kiraları, elektrik, su paraları gelecek. Yanında çalıştırdığı personelin şu an maaşları birikiyor. Biz korona virüsü atlatacağız belki ama bunun sancıları ileriki günlerde bizi çok daha büyük sıkıntılara sokacak. Bizim çiçek üretimindeki KDV oranımız yüzde 18; dolayısıyla çiçekçi esnafına yansıması da yüzde 18. Buradan seslenmek istiyoruz; tarımda en azından KDV'yi aşağıya çekerlerse bu bize de yansıyacak, bir nebze de olsa nefes alacağız. Şu an satamadığımız çiçeğin KDV'sini ödüyoruz. Bu da sektörü ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Çiçeğin bir an önce lüks kategoriden çıkartılıp, tarım kategorisine sokulması ve KDV oranının aşağıyla çekilmesi lazım. Yoksa bu şekilde devam ederse korona virüsten sonra Türkiye'de çiçek üreten birçok firmamız serasını lağvedecek. Bunun da yansıması Türkiye'ye olacak, çünkü bu seralarda çok ciddi anlamda personel istihdam ediliyor. Hem bu personeli çıkartma işlemleri başlayacak hem serasını kapatmak durumunda kalacak. Batacak, yani iflas edecek. İhracat zaten durmuş. Çiçek satışı şu an dip yapmış durumda. Bugün bu mezatta bir yoğunluk görünüyor ama emin olun insanlar umudu satın alıyor şu an. Biz, geçimini günlük sağlayan bir kesimiz. Devletimize sesleniyorum; bize kulak vermelerini istiyoruz, gerçekten esnaf çok zor durumda. Esnafa bir el uzatılsın." - MERSİN

Anneler Günü, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:55 Kaynak: İHA


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