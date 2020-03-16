(Özel) Korona virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Korona virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi - Son Dakika

(Özel) Korona virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedirginliği sonrasında Düzce'de toplu taşımaya talep azaldı.

(Özel) Korona virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedirginliği sonrasında Düzce'de toplu taşımaya talep azaldı. Okulların tatil olmasının da etkilediği toplu taşıma da Düzce'de yüzde 40 azalma oldu.


Korona virüs vak'asının Türkiye'de de görülmesinin ardından Düzce'de toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 40 azaldı. Bir hafta önce günlük ortalama 25 bin yolcunun bindiği otobüslere virüsün ardından 16-17 bin kişi binmesi dikkatlerden kaçmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilkokul ve üniversitelerin de tatil edilmesi ile birlikte ulaşıma talebin azaldığı görüldü. Bahçeşehir bölgesinden Düzce'ye gelen vatandaşlar önceden otobüsün çok dolu olduğunu yer bulamadıklarını dile getirdi. Otobüs hattının başladığından beri boş olduğunu söyleyen Necdet Bodur: " Korona virüs olduğu için otobüsler boşaldı. Otobüs hatta başladığından beri boş gidiyor. Çok az kişi var otobüste' dedi. Toplu ulaşımı kullanmak zorunda olduğunu belirten bir başka vatandaş Selahattin Deniz ise: " Bugünlerde otobüsü kullanmayı hiç istemiyorum. Özellikle bu ortamda bulunmak istemiyorum. Birde hastane hattında bulunan arabalarda aksırma öksürme aşırı derecede var. Ama mecburum binmeye. Burada korkuyorum zaten Otobüsün arka kısmını boş gördüğüm için arkaya geldim. Bir tedirginlik var' dedi.


'Duraklarda azalma vardı'


Toplu taşıma şoförü olan Murat Keleş, her zaman gittikleri ve çok dolu olan otobüs durağında da ciddi bir azalma olduğunu belirtti. Otobüs şoförü Keleş: 'Yolcu sayısında düşüş oldu. Neredeyse boş gidiyoruz. Yolcu sayısı baya bir azaldı. İnsanlarda ister istemez bir tedirginlik oldu. Kimse kimseyle öpüşmüyor tokalaşmıyor. Her zaman gittiğimiz duraklar bu sefer çok azdı' dedi.


Yetkililer Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kuralına vatandaşların uymasını beklediklerini dile getirirken, otobüslerde de her gün sefer sonrasında dezenfektasyon çalışmalarının yapıldığı belirtildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
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