- (Özel) Korona virüs, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi- Öğrenciler gidemediği... - Son Dakika
Son Dakika Genel - (Özel) Korona virüs, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi- Öğrenciler gidemediği... - Son Dakika

- (Özel) Korona virüs, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi- Öğrenciler gidemediği...

7 saat önce

- (Özel) Korona virüs, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi Öğrenciler gidemediği huzurevleri için video hazırladı Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan: "Korona virüs salgınına tedbir kapsamında okullarımızın kapanma haberi gelir gelmez öğrencilerimizle...

- (Özel) Korona virüs, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi

Öğrenciler gidemediği huzurevleri için video hazırladı

Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan:

"Korona virüs salgınına tedbir kapsamında okullarımızın kapanma haberi gelir gelmez öğrencilerimizle birlikte istişare yaptık. Yaşlılarımızı sevindirmek adına öğrencilerimizle birlikte video çekmeye karar verdik"

MANİSA - Manisa'da öğrenciler, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, ziyaret edemedikleri huzurevlerine hazırladıkları videolar ile girdi. Korona virüs'ün engelleyemediği öğrenciler, yaşlılara iyi dilek ve temennilerde bulunarak, huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftasını kutladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında korona virüs riski sebebiyle ziyaret edemedikleri huzurevlerindeki yaşlılar için anlamlı bir video hazırladı. Okulların tatil edildiği haberiyle birlikte öğretmenlerin yardımıyla video hazırlayan öğrenciler, videolarda duygularını dile getirdi. Öğrenciler hazırladıkları videoda seslendikleri huzurevi sakinlerine, iyi dilek ve temennilerde bulundu.

Hazırlanan video 81 ildeki huzurevlerine gönderilecek

Hazırlanan videoları başta Manisa'daki olmak üzere 81 ildeki huzurevlerine mail yoluyla ileteceklerini kaydeden Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, "Mehmet Suphi Egemen ilkokulu olarak öğrencilerimizle birlikte her zaman yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gayreti içerisindeyiz. Belirli gün ve haftaları her zaman bir fırsat bilerek, yerinde gözlem için çocuklarımızla birlikte gezi düzenliyoruz. Bu yıl yine çocuklarımızla birlikte huzurevine ziyaret planlarımız vardı. Ancak korona virüs salgınına tedbir kapsamında okullarımızın kapanma haberi gelir gelmez öğrencilerimizle birlikte istişare yaptık. Yaşlılarımızı sevindirmek adına öğrencilerimizle birlikte video çekmeye karar verdik. Yaşlılarımız sadece bugün değil, her zaman aklımızda. Öğrencilerimizin hazırladığı videoları mail aracılığıyla 81 ilimizdeki tüm huzurevlerine ulaştıracağım" diye konuştu.

- (Özel) Korona virüs, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi- Öğrenciler gidemediği...

Manisa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:25 Kaynak: İHA

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