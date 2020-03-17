(Özel) Korona virüs şakası hayatını karartıyordu - Son Dakika
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(Özel) Korona virüs şakası hayatını karartıyordu

6 saat önce

İstanbul'da arkadaşlarının kendisine korona virüs şakası yaptığı Fuat Özgür'ün hayatı az kalsın kabusa dönüyordu.

(Özel) Korona virüs şakası hayatını karartıyordu, System.String[]

İstanbul'da arkadaşlarının kendisine korona virüs şakası yaptığı Fuat Özgür'ün hayatı az kalsın kabusa dönüyordu. Arkadaşları şaka yapmak için Özgür hakkında, korona virüs kaptığı iddialarının yazlı olduğu bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. İddiaların önü alınamayınca hem tanıdığı hem tanımadığı herkes Özgür'ün korona virüslü olduğunu zannetmeye başladı. Şaka yüzünden işinden kovulma noktasına gelen Özgür, kendisine şaka yapan arkadaşıyla beraber emniyete ifade verdi. Şakayı yapan İbrahim Eğer, "şaka eşek şakasına dönüştü" dedi.


İstanbul'da yaşayan Fuat Özgür'ün hayatı, iki arkadaşının kendisine yaptığı şaka yüzünden az kalsın kabusa dönecekti. Arkadaşları, Fuat Özgür Hakkında 'korona virüs bulaştı' iddialarının yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. İddialar hızlıca yayılmaya başlayınca olay çığırından çıktı. Fuat Özgür'ün tanıdıklarının yan sıra tanımadıkları da kendisine ulaşarak hangi hastanede olduğunu, korona virüs kapıp kapmadığını, durumunu nasıl olduğu sormaya başladı. Çevresindekiler tarafından korona virüslü olarak bilinmeye başlayan Özgür, şaka yüzünden işini kaybetme noktasına geldi, hatta emniyete giderek ifade vermek zorunda kaldı. Hasta olmadığını ispatlamaya çalışan Özgür hastaneye giderek sağlık raporu aldı.


Korona virüs şakası mağduru Fuat Özgür, "Özel bir şirkette çalışıyorum, kasayı kapatma saatleriydi. Şakayı yapan arkadaşım beni aradı. Senin hakkında şaka yaptık dedi. Ben de bu kadar ciddi olduğunu inanmadım, tiye aldım. Şaka sonra her yere yayılmış. Arkadaşlarım, ailem, tanıdıklarım, tanımadıklarım da aradı. Hangi hastanedesin, olayın aslı astarı var mı dediler. 'Böyle bir şey yok, kimse inanmasın, sadece iki arkadaş eşek şakası yapmış, bunun buralara geleceğini tahmin etmedim' dedim. Her yerden de bunu yalanladım. Emniyete gittim ifade verdim. İfademde gerekenleri söyledim. Bu olay işimden olmama kadar geldi. Halk inansın diye sağlam raporu da aldım. Bu olaylar büyüyecektir, başka yerlere de gider. Kimse bunu ciddiye almasın" dedi.


"Eşek şakasına dönüştü"


Şakayı yapan İbrahim Eğer, "Mahsun adlı bir arkadaşımız beni aradı Fuat'a şaka yapalım dedi. Akşam bir daha aradı beni ikna etti. Bir fotoğraf yaptım. Bunun ciddiye alınacağını hiç düşünmedik. Sosyal medya hesabıma attım. Fuat beni arayınca gönderiyi kaldırdım, özür diledim. Güldük eğlendik. Telefonu kapatınca 10 - 15 dakika sonra beni aradı. "Ben iş yerindeyim, telefonum sürekli çalıyor. İnsanlar tedirgin oldu, benim karantinaya alındığıma inanmışlar" dedi. Fuat da bize şaka yapıyor sandık. Daha sonra yine telefon çaldı. Emniyetten almışlar. Fuat beni aradı, emniyete gelmen lazım dedi. Fuat bize şaka yapıyor sandık, ciddiye almadık. Daha sonra emniyetten abilerimiz dükkana gelince olayın ciddiyetinin farkına vardım. Durum gerçeklikten uzaktır. Arkadaş arasında yapılmış bir şaka, eşek şakasına dönüştü. Kötü bir örnek oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
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